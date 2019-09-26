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26.09.2019, 14:21

Грета Тунберг - маркетинговый ход серьезных дядь ради развлечения

Грета Тунберг - маркетинговый ход серьезных дядь ради развлечения
экс-вице-президент Национальной телекомпании Украины (2003-2005), экс-директор по корпоративным связям Nestle в Украине и Молдове

Взрослые - коварнее детей. Им скучно жить, они ищут способы, как себя развлечь. Часто - при помощи юных активистов. Дети не могут не пробудить эмоции

Подростки (и не только) восхищаются Гретой Тунберг. В их мире, где книгу заменяет гаджет, а знания – эмоции, это вполне понятно. Какая отважная девочка, бросила вызов всем взрослым, безответственно относящимся к природе, к нашему будущему, к каждому из нас! Ах, как нас обижают!

Эмоции заменяют знания. Вместе со всеми взрослыми и империалистами обвиняются и международные корпорации – главные виновники всех бед и мировых катастроф. При этом продолжают пить Кока-Колу, сидеть на стульях, купленных в IKEA, летать на самолетах Боинг. То есть пользоваться благами, которые и являются плодами этой самой ненавистной глобализации. За эмоциями не замечается, что именно международные концерны, размышляя и о своем будущем, и будущем своих клиентов, очень озабочены средой, в которой существуют. И потому, кроме налогов, вкладывают огромные деньги в том числе и в экологические проекты.  

Но взрослые коварнее детей. Им не интересно просто сидеть на бесконечных конгрессах по экологии, экономике, политике и прочим скучным, тем не менее, важным вопросам. И взрослые развлекают себя. Часто при помощи детей. Юные активисты в области экологии – только маленькая часть этого маркетингового плана. Частыми гостями на сборищах серьезных дядей и тетей становятся юные девушки из Азии, научившиеся доить корову (ведь раньше это было привилегией мужчин), чернокожие дарования, научившиеся играть в шахматы и так далее и тому подобное…  Дети не могут не пробудить эмоции, после подобного развлечения и серьезная дискуссия, возможно, пойдет веселее. Ивент-менеджмент и маркетинг, не больше.

К тому же, детские эмоции, достаточно легко монетизируются.

Сейчас уже мало кто вспомнит американскую школьницу Саманту Смит, написавшую письмо Юрию Андропову (кто не знает – это генеральный секретарь ЦК КПСС во время холодной войны). Циничные помощники Горбачева, не верящие ни в бога, ни в дьявола, ни в коммунизм, выловили из мешков с почтой письмо девочки. И понеслась: по приглашению Андропова в 1983 году Саманта посетила МосквуЛенинград, отдохнула в "Артеке", встречи с пионерами и комсомольцами, статьи и интервью, сувениры и икра… Уверен, организаторы этой, мне и тогда не понятной PR-акции, получили квартиры и ордена, повышения по службе. Не в накладе осталась и американская семья – после возвращения Саманта "написала" книгу, снималась в сериалах, объехала весь мир. Правда, очень скоро погибла в авиакатастрофе.

В 1992 году на Конференции ООН по экологии двенадцатилетняя Северн Сузуки из Ванкувера, как тогда писали, "заставила замолчать весь мир на 5 минут". Тезисы за 27 лет не изменились. (I) Я сражаюсь за своё будущее. (II) Я пришла, чтобы говорить от имени всех будущих поколений. (III) Я боюсь гулять в солнечный день из-за дыр в озоновом слое. (IIII) Я боюсь дышать этим воздухом. Именно эти тезисы, практически без изменений, в "выступлении" Греты Тунберг плюс истерика. Но это уже проблемы здравоохранения и обсуждать их мне не представляется этичным. Тут, скорее, вопрос совести взрослых, таскающих по миру больного ребенка.

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Мир меняется. И если в далекие коммунистические дни  достаточно было гонораров и орденов, сейчас ставки выросли. Из "самых влиятельных подростков", как сейчас называют Грету Тунберг, вырастают профессиональные активисты.

Им уже не важно, существует ли глобальное потепление и его катастрофические последствия или нет, главное - в него верить. Эмоции идут на смену знаниям и аналитике. Не нравится вам экология  - выберете любую другую область. Можно стать профессиональным активистом по борьбе с коррупцией, глобальными корпорациями, за или против медицинской реформы. Хотите детализировать: не имея понятия о налогах, боритесь, например, за налог на выведенный капитал. Поднимайте народный фронт на борьбу с ГМО или пальмовым маслом – не беда, что мало кто что-либо знает об этом! Главное – движение! Цитируемость и просмотры. Люди реагируют, а значит, дают шанс тем, кто профессионально смешивает правду со своими далеко не всегда компетентными воззрениями. Они хорошо усвоили, что информация заходит при помощи хайпа.

Мы сами виноваты, что удивленно наблюдаем, как эти вчерашние профессиональные активисты становятся министрами и парламентариями. Вот к чему приводят эмоции. Так что, для нас речь Греты Тунберг на саммите ООН, боюсь, совсем не о борьбе с климатическими изменениями.

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Теги: Грета Тунберг
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