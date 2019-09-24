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24.09.2019, 21:04

Грета Тунберг и поколение после Z

Грета Тунберг и поколение после Z
бизнесмен, писатель, основатель лицея Гранд

Это поколение назовут W. От слов: www, world, word, windows, wikinomika и wow

Поколение Z устарело. С ним всё.

Поколение потерянное, клиповое, смартфонное, надеждыпитавшее.

Это продемонстрировала маленькая девочка из Швеции Грета Тунберг, которая на Генассамблее ООН пробрала всех президентов и начальников планеты, испортивших мир и себе и новому юному поколению.

Смотрим! Это уже не миллениалы. Это уже поколение...

Вот это проблемка! Какая же буква идет за буквой «Z»? Давайте посмотрим!

Мама-миа! А алфавит-то кончился. После следующего поколения... ничего нет.

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Так что если нам так громко представляют лидеров следующей генерации, то уже из этого, девочкинового поколения.

Это поколение назовут W. От слов: www, world, word, windows, wikinomika и wow.

И именно этому поколению предстоит разрулить главную проблему Глобального мира: что важнее – новые смартфоны, супер автомобили, модные платья и хорошие квартиры... - или трата половины всех денег мира на спасение климата и экологии.

Увы, "или-или". Потому что дешевле не получится. Ведь надо притормозить Солнце и усмирить магму внутри планеты. Ведь одним собиранием и сжиганием мусора тут не обойдёшься.

А с другой стороны - и правда. Кому же хочется жить в грязи, мусоре и других эко-негативах?

Вывод: в ближайшее время экономический рост и избыточное потребление в мире затормозятся. И это будет расцениваться, как мировой кризис. Но это будет не кризис денег.

Все уже привыкли измерять благосостояние через ВВП, а тут на смену ему выглянул из окопов индекс счастья.

Так что теперь про счастье, экосреду и климат будет всё больше пиара-диспутов.

И те люди, которые были сильно против «эпохи потребления» таки своего добьются. Потребления и потребительского интереса у масс людей станет меньше.

Но! Вдруг все опять захотят иметь горячую воду и душ. И осознают – какая огромная в мире махина должна пахать, чтобы всем из душа лилась горячая вода.

А потом цикл экономического роста вернется на свою прежнюю восходящую орбиту.

Похоже, что только поколению W-3 удастся переформатировать уклад жизни землян.

И так мы и топаем из века в век: вещи – счастье, вещи – счастье, вещи – счастье...

А вот так, чтобы осуществить это всё вместе – то кому-то надо иметь необыкновенное воображение и внеземной талант.

Поколение W начинает очередную атаку на будущее.

(Источник - блог автора)

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Теги: экология, Грета Тунберг, благосостояние, общество потребления
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