Восстановление Украины невозможно без сильных общин, а их сила начинается с людей, которые берут на себя ответственность и формируют доверие к общим решениям. Именно развитие местного лидерства и управленческих навыков создает основу устойчивости.

И именно это видят потенциальные партнеры: инвесторы, доноры, бизнес выбирают для сотрудничества те общины, которые демонстрируют открытость, прозрачность и партнерскую способность.

Почему для устойчивости общин решающее значение имеет местная инициатива и самоуправление — и почему это не только о поддержке со стороны бизнеса, но и о партнерстве на равных?

Чтобы оставаться конкурентными в вопросах инвестиций, грантов и поддержки, общины должны постоянно повышать свою компетентность в управленческих и лидерских практиках, демонстрируя потенциальным партнерам реалистичные планы, прозрачность и способность действовать.

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Укрепленные общины формируют более сильную экономическую и социальную среду, в которой бизнес также может расти. При этом все больше украинских общин демонстрируют способность работать с бизнесом на равных не как просители, а как инициативные партнеры. Они приходят с четкими предложениями, готовыми решениями и аргументированным видением действий. Именно это меняет логику партнерства: бизнес не просто помогает, а сотрудничает с теми, кто знает, чего хочет, и умеет этого достигать.

Практическая часть при обучении общин должна доминировать

Чтобы лидерство в общинах действительно работало, бизнесу нужно строить четкую систему обучения и поддержки — именно такой стала "Школа лидеров общин", созданная благотворительным фондом "МХП-Громаді" и Мариупольским государственным университетом.

В течение года к программе присоединились более 240 участников из более чем 20 общин в пяти областях. Но тут принципиально не столько количественный охват, сколько то, насколько были мотивированы люди, которые уже имели влияние в собственных общинах. В результате семь команд из Киевской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей предложили проекты, которые получили поддержку.

При построении таких программ следует сразу формировать связь между теорией и практикой, и практическая часть даже должна доминировать. В частности, в "Школе лидеров" 60% программы было посвящено проектному менеджменту и 40% – фандрайзингу. После обучения участники получили возможность подать свои идеи на конкурс грантов с общим бюджетом в 5 млн гривен. Обязательным условием было не менее 50% софинансирования из других источников — бюджета общины, местного бизнеса, от международных партнеров. Это учит мыслить стратегически, строить доверие, искать союзников.