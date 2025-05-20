Відбудова України неможлива без сильних громад, а їхня сила починається з людей, які беруть на себе відповідальність і формують довіру до спільних рішень. Саме розвиток місцевого лідерства та управлінських навичок створює основу для стійкості.

І саме це бачать потенційні партнери: інвестори, донори, бізнес обирають для співпраці ті громади, що демонструють відкритість, прозорість і здатність до партнерства.

Чому для стійкості громад вирішальне значення має місцева ініціатива та здатність до самоуправління — і чому це не лише про підтримку з боку бізнесу, а й про партнерство на рівних?

Щоб залишатися конкурентними за інвестиції, гранти й підтримку, громади мають постійно підвищувати свою компетентність в управлінських та лідерських практиках, демонструючи потенційним партнерам реалістичні плани, прозорість і спроможність діяти.

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Зміцнені громади формують сильніше економічне та соціальне середовище, в якому бізнес також може зростати. Водночас дедалі більше українських громад демонструють здатність працювати з бізнесом на рівних — не як прохачі, а як ініціативні партнери. Вони приходять із чіткими пропозиціями, готовими рішеннями й аргументованим баченням дій. Саме це змінює логіку партнерства: бізнес не просто "допомагає", а співпрацює з тими, хто знає, чого хоче, і вміє цього досягати.

Практична частина у навчанні громад має домінувати

Щоб лідерство в громадах справді працювало, бізнесу потрібно будувати чітку систему навчання і підтримки — саме такою стала "Школа лідерів громад", створена благодійним фондом "МХП-Громаді" та Маріупольським державним університетом.

Протягом року до програми долучилися понад 240 учасників із понад 20 громад у п'яти областях. Але тут важливо не стільки кількісне охоплення, скільки те, що це були мотивовані люди, які вже мали вплив у своїх громадах. У результаті сім команд із Київщини, Черкащини, Вінниччини та Сумщини запропонували проєкти, що отримали підтримку.

Під час побудови таких програм варто одразу формувати зв’язок між теорією та практикою, а практична частина має навіть домінувати. Зокрема у "Школі лідерів" 60% програми було присвячено проєктному менеджменту і 40% — фандрейзингу. Після навчання учасники отримали можливість подати свої ідеї на конкурс грантів із загальним бюджетом 5 млн грн. Обов’язковою умовою було щонайменше 50% співфінансування з інших джерел — бюджету громади, місцевого бізнесу, міжнародних партнерів. Це вчить мислити стратегічно, будувати довіру, шукати союзників.