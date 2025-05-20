Відбудова України неможлива без сильних громад, а їхня сила починається з людей, які беруть на себе відповідальність і формують довіру до спільних рішень. Саме розвиток місцевого лідерства та управлінських навичок створює основу для стійкості.

І саме це бачать потенційні партнери: інвестори, донори, бізнес обирають для співпраці ті громади, що демонструють відкритість, прозорість і здатність до партнерства.

Чому для стійкості громад вирішальне значення має місцева ініціатива та здатність до самоуправління — і чому це не лише про підтримку з боку бізнесу, а й про партнерство на рівних?

Щоб залишатися конкурентними за інвестиції, гранти й підтримку, громади мають постійно підвищувати свою компетентність в управлінських та лідерських практиках, демонструючи потенційним партнерам реалістичні плани, прозорість і спроможність діяти.

Читайте також
Франція готова допомагати Україні у розвитку місцевого самоврядування – дипломат країни

Зміцнені громади формують сильніше економічне та соціальне середовище, в якому бізнес також може зростати. Водночас дедалі більше українських громад демонструють здатність працювати з бізнесом на рівних — не як прохачі, а як ініціативні партнери. Вони приходять із чіткими пропозиціями, готовими рішеннями й аргументованим баченням дій. Саме це змінює логіку партнерства: бізнес не просто "допомагає", а співпрацює з тими, хто знає, чого хоче, і вміє цього досягати.

Практична частина у навчанні громад має домінувати

Щоб лідерство в громадах справді працювало, бізнесу потрібно будувати чітку систему навчання і підтримки — саме такою стала "Школа лідерів громад", створена благодійним фондом "МХП-Громаді" та Маріупольським державним університетом.

Протягом року до програми долучилися понад 240 учасників із понад 20 громад у п'яти областях. Але тут важливо не стільки кількісне охоплення, скільки те, що це були мотивовані люди, які вже мали вплив у своїх громадах. У результаті сім команд із Київщини, Черкащини, Вінниччини та Сумщини запропонували проєкти, що отримали підтримку.

Під час побудови таких програм варто одразу формувати зв’язок між теорією та практикою, а практична частина має навіть домінувати. Зокрема у "Школі лідерів" 60% програми було присвячено проєктному менеджменту і 40% — фандрейзингу. Після навчання учасники отримали можливість подати свої ідеї на конкурс грантів із загальним бюджетом 5 млн грн. Обов’язковою умовою було щонайменше 50% співфінансування з інших джерел — бюджету громади, місцевого бізнесу, міжнародних партнерів. Це вчить мислити стратегічно, будувати довіру, шукати союзників.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
місцеве самоврядуваннямісцеві громадирозвиток громад