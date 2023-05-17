"Хорошие русские" становятся все менее "хорошими"

Все больше у "русских либералов" идет уже нарратив "двойной жертвы". Они не только жертвы страшного путина, они уже жертвы "жестоких украинцев". И теперь весь западный мир, заботящийся о свободе слова, должен защищать русских от этих "жестоких" украинцев.
Чем не история об "украинцах-нацистах"? Шендерович уже прямо говорит о "всплесках нацизма". Другие говорят то же, только под другим соусом. И это не просто бред, это уже какой-то ресентимент сотого уровня. Это уже плавная конвергенция с худшими формами роспропаганды.
То, что путь к "их" "демократической" россии сегодня прокладывается физически, физически через украинские тела, их совершенно не волнует.
Можно воевать чужими руками и чужими жизнями, и в то же время называть воюющих "нацистами". Или по крайней мере "жестокими". Так тоже бывает.
Ибо в душе они, на самом деле, желают нам поражения, вот оно что.
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