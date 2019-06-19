Хроники Cannes Lions: над миром властвуют социальные проекты

17 июня свои награды получили претенденты сразу в трех категориях: здоровье, аутдор и дизайн. Как и прежде, социальные проекты властвуют над миром.
2. Журнал Vogue выпустил номер, который делали женщины старше 50-ти лет. Абсолютно все: от гримеров и фотографов, до редакторов, авторов, моделей.
Главная звезда - Хелен Миррен в проморолике объявила бой эйджизму. Кстати, этот выпуск журнала продался лучше, чем выпуск с певицей Рианной на обложке.
3. Популярная ливанская газета вышла абсолютно пустой в знак протеста против политиков, которые 8восемь месяцев не могли сформировать правительство.
4. Чтобы актуализировать тему гибели американцев от огнестрельного оружия, власти Иллинойса выпустили книгу "The gun violence history book" с отверстием от пули.
5. Наконец, моя самая любимая работа. Производитель канцелярии Stabilo выделили на старых фото выдающихся женщин, незаслуженно остававшихся в тени.
От первой леди США Эдит Вильсон, которая фактически управляла страной после инсульта мужа, до сотрудницы НАСА Кэтрин Джонсон, от вычислений которой зависело успешное возвращение на Землю американского пилотируемого космического корабля Apollo 11.
Источник - блог автора