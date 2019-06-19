Хроники Cannes Lions: над миром властвуют социальные проекты

До пятницы буду вашими глазами-ушами на главном мировом фестивале креативности 2019 Cannes Lions International Festival of Creativity.

17 июня свои награды получили претенденты сразу в трех категориях: здоровье, аутдор и дизайн. Как и прежде, социальные проекты властвуют над миром.

Вот самые крутые кейсы:

1. IKEA сделала инклюзивную мебель, которая у других производителей стоила в два раза дороже обычной.

Мебель трансформируется в зависимости от потребностей человека. Все специальные детали печатаются на 3D-принтере. Мебель уже доступна в 127-ми странах мира. Конечно, самый трогательный момент вечера наступил, когда главный герой ролика поднялся на сцену. Тема инклюзии сегодня главная в Каннах.

Еще один победитель - компания Microsoft. Они выпустили специальный контроллер, сделавший знаменитую приставку Xbox доступной человеку с любыми возможностями. Теперь играть могут все.