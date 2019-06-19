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19.06.2019, 14:42

Хроники Cannes Lions: над миром властвуют социальные проекты

Хроники Cannes Lions: над миром властвуют социальные проекты
CEO в Gres Todorchuk PR

В Каннах стартовал фестиваль креативности Cannes Lions. Какие тренды сегодня задают тенденцию развития в мире маркетинга и коммуникаций

До пятницы буду вашими глазами-ушами на главном мировом фестивале креативности 2019 Cannes Lions International Festival of Creativity.

17 июня свои награды получили претенденты сразу в трех категориях: здоровье, аутдор и дизайн. Как и прежде, социальные проекты властвуют над миром.

Вот самые крутые кейсы:

1. IKEA сделала инклюзивную мебель, которая у других производителей стоила в два раза дороже обычной.

Мебель трансформируется в зависимости от потребностей человека. Все специальные детали печатаются на 3D-принтере. Мебель уже доступна в 127-ми странах мира. Конечно, самый трогательный момент вечера наступил, когда главный герой ролика поднялся на сцену. Тема инклюзии сегодня главная в Каннах.

Еще один победитель - компания Microsoft. Они выпустили специальный контроллер, сделавший знаменитую приставку Xbox доступной человеку с любыми возможностями. Теперь играть могут все.

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2. Журнал Vogue выпустил номер, который делали женщины старше 50-ти лет. Абсолютно все: от гримеров и фотографов, до редакторов, авторов, моделей.

Главная звезда - Хелен Миррен в проморолике объявила бой эйджизму. Кстати, этот выпуск журнала продался лучше, чем выпуск с певицей Рианной на обложке.

3. Популярная ливанская газета вышла абсолютно пустой в знак протеста против политиков, которые 8восемь месяцев не могли сформировать правительство.

4. Чтобы актуализировать тему гибели американцев от огнестрельного оружия, власти Иллинойса выпустили книгу "The gun violence history book" с отверстием от пули.

5. Наконец, моя самая любимая работа. Производитель канцелярии Stabilo выделили на старых фото выдающихся женщин, незаслуженно остававшихся в тени.

От первой леди США Эдит Вильсон, которая фактически управляла страной после инсульта мужа, до сотрудницы НАСА Кэтрин Джонсон, от вычислений которой зависело успешное возвращение на Землю американского пилотируемого космического корабля Apollo 11.

Источник - блог автора

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Теги: маркетинг, Cannes Lions в Украине, Cannes Lions
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