Будущее медицины – в сотрудничестве врача и алгоритма, а не в "волшебной палочке" искусственного интеллекта

Представьте: алгоритм анализирует ваш геном и говорит, что через пятнадцать лет у вас возрастет риск развития диабета. ИИ просматривает рентген и обнаруживает опухоль размером с рисовое зерно – ту, которую мог пропустить опытный радиолог.

Уже 63% компаний в сфере здравоохранения активно внедряют искусственный интеллект. Но вот парадокс: в отличие от медицинской отрасли, пациенты доверяют технологиям значительно меньше, ведь цена ошибки – их здоровье ИИ уже меняет медицину, вопрос лишь в том, готовы ли мы доверить ему свое здоровье и что нужно, чтобы это доверие было оправдано?

