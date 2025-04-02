Компании все чаще заменяют сотрудников алгоритмами и технологиями. Узнайте, почему это происходит и как не остаться без работы

Тема потери работы людьми в результате внедрения автоматизации и искусственного интеллекта меня сильно интересует и тревожит.

Во-первых, потому что меня всегда об этом спрашивают на различных мероприятиях, а во-вторых, не хочется быть тем, кто помогает технологиям забирать работу у людей. Попробую объективно взглянуть на эту проблему.

Начнем с того, что независимо от того, буду ли я помогать или нет, внедрение ИИ и технологий это не остановит. Бизнес ВСЕГДА будет искать способ максимизировать прибыль, и если это можно сделать за счет сокращения людей — бизнес будет это делать. С "социальной" точки зрения бизнес платит налоги, поэтому просто пригрозить пальцем не получится.

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А вот почему бизнес хочет увольнять людей — это уже интересный вопрос. И ответы, скорее всего, не понравятся ни мне, ни вам.

Еще не так давно все усилия людей были направлены на условное выживание. В бедных странах этот процесс продолжается. Но за последние десятилетия появилось много людей (назовем их условным средним классом), для которых вопрос выживания уже не стоит.

Они стали интересоваться путешествиями, ретритами, work-life balance, брендами, коллекционированием. Люди перестали держаться за работодателя ("крепостное право давно отменили"), возмущаться, когда работодатель требует лояльности и хочет, чтобы они работали у него не год, а десять, не дает "гибкий график работы" и не дарит подарки на день рождения, 8 марта, Новый год, китайский Новый год, Хануку и День программиста.

Кто-то говорит, что все это ему/ей не нужно, но платите x2, и я сам/сама решу, когда работать. Я сейчас не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что работодатель, понимая, что потратит три месяца на онбординг и интеграцию, часто вынужден через полгода искать новых сотрудников.

Вторая причина, как бы странно это ни звучало, — это все эти программы равенства и инклюзивности. Даже если работодатель понимает их важность, внедрение требует огромных усилий и дополнительных расходов. Это если понимает.

Учитывая скорость, с которой американские технологические компании свернули свои программы, можно сделать простой и печальный вывод — компании давно хотели от них избавиться, и когда пришел Трамп, они сделали вид, что очень-очень расстроены.

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Третья причина — юридическая + комплаенс. Каждый раз, когда приходит человек, нужно оформить 100500 документов, проверить его, платить налоги, сдавать отчеты и выполнять еще миллион разных задач. Чем меньше людей — тем меньше бумажной или цифровой волокиты. Представьте сокращение 1000 человек. Представили? А теперь представьте, насколько уменьшился объем бумажной работы и снизились операционные затраты.

Рост конкуренции и роль ключевых людей — это четвертая причина. Сейчас дикая конкуренция, быть успешной компанией и оставаться таковой через 10 лет — это совершенно разные вещи.

Трендовость — пятая причина. Сегодня мы попали в боль клиента и заработали $100 млн за год, а через год все забыли об этой потребности и пошли дальше. Сегодня мы бросаемся птицами в свиней, а через несколько лет никто об этом уже и не вспомнит.

Поэтому важно сохранять core-команду и ключевых "звезд", с которыми можно двигаться дальше и начинать новые проекты. А все остальные сотрудники — это балласт, который могут сбросить в любой момент или заменить на ИИ.

То есть заменить конкретного специалиста могут потому, что он/она не лоялен(а) к компании, не хочет работать сверх базовых ожиданий, требует work-life balance, ретритов и все больших отпусков из-за постоянных стрессов и выгорания, имеет супервысокую зарплату, не хочет работать в офисе, трудится на нескольких фултайм-работах, а также потому, что каждый сотрудник — это источник операционных расходов, которые постоянно растут из-за сложности и неопределенности мира.

Какой именно фактор сыграет роль в каждом конкретном случае — вопрос, но ВСЕ ищут способы оптимизации затрат. От небольших кофеен до крупных корпораций.

У вас после прочитанного может сложиться впечатление, что я перекладываю вину на людей — работников, которые не хотят быть "рабами" и "крепостными". Это не так. Многие вещи происходят не на уровне конкретного человека, а на уровне долгосрочных трендов, которые сейчас совпали — глобальная рецессия, ковид, война, Трамп и так далее.

И единственным выходом остается либо становиться самому предпринимателем/бизнесом, либо быть сотрудником, от которого будет трудно или болезненно отказаться.

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