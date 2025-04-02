Компанії все частіше замінюють працівників алгоритмами та технологіями. Дізнайтеся, чому це відбувається і як не залишитись без роботи

Тема втрати роботи людьми внаслідок впровадження автоматизації та штучного інтелекту мене сильно цікавить і бентежить.

По-перше, тому що мене завжди про це запитують на різноманітних івентах, а по-друге, не хочеться бути тим, хто допомагає технологіям забирати роботу у людей.

Спробую об'єктивно подивитися на цю проблему.

Почнемо з того, що від того, чи буду я допомагати, чи не буду, впровадження ШІ та технологій це не зупинить. Бізнес ЗАВЖДИ шукатиме спосіб максимізувати прибуток, і якщо цей прибуток можна максимізувати шляхом скорочення людей – бізнес буде це робити. Із "соціальної" точки зору – бізнес сплачує податки, тому журити пальчиком не вийде.

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А ось чому бізнеси хочуть звільняти людей – це вже питання цікаве. І відповіді ні мені, ні вам, найімовірніше, не сподобаються.

Ще не так давно всі зусилля людей були направлені на умовне виживання. У бідних країнах цей процес продовжується. Але за останні десятиліття з'явилося багато людей (назвемо їх умовним середнім класом), для яких питання виживання вже не стоїть.

Їх почали цікавити подорожі, ретрити, work-life balance, бренди, колекціонування. Люди перестали триматися за роботодавця ("кріпацтво давно скасували"), обурюватися, коли роботодавець вимагає лояльності і бажає, щоб ви у нього працювали не рік, а десять, не дає "гнучкий графік роботи" та не дарує подарунки на день народження, 8 березня, Новий рік, китайський Новий рік, Хануку і День програміста.

Хтось каже, що все це йому/їй не потрібно, але платіть x2, і я буду сам/а вирішувати, коли працювати. Я зараз не кажу, що це погано. Я кажу, що роботодавець, розуміючи, що витратить три місяці на онбординг і інтеграцію, часто змушений за пів року шукати нових працівників.

Друга причина, як би це не дивно звучало, це всі ці програми рівності та інклюзивності. Навіть якщо роботодавець розуміє важливість рівності та інклюзивності, імплементація вимагає надвеликих зусиль та додаткових коштів. Це якщо розуміє важливість.

Враховуючи швидкість, з якою американські технологічні компанії позакривали свої програми, можна зробити простий і сумний висновок – компанії давно були б раді позбутися цих програм, і коли прийшов Трамп, вони удали, що дуже-дуже засмучені.

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Третя причина – юридична + комплаєнс. Щоразу, коли приходить людина, потрібно оформити 100500 паперів, перевірити людину, платити податки, здавати звіти і робити ще мільйон різних активностей. Чим менше людей – тим менше паперової чи цифрової тяганини. Уявіть скорочення 1000 людей. Уявили? А тепер уявіть, який обсяг паперової роботи зменшився і наскільки стало менше операційних витрат.

Збільшення конкуренції та роль ключових людей – це четверта причина. Зараз шалена конкуренція, тому стати успішною компанією і залишитися через 10 років успішною компанією – це різні речі.

Трендовість – п'ята причина. Сьогодні ми потрапили в біль клієнта і заробили $100 млн за рік, а через рік всі забули про цю потребу і пішли далі. Сьогодні ми кидаємося птахами у свиней, а через кілька років ніхто навіть не згадає про це.

Тому важливим є збереження core-колективу і ключових "зірок", з якими можна рухатися далі і починати нові проєкти. А всі інші працівники – це баласт, який можуть скинути будь-якої миті або замінити на ШІ.

Тобто замінити конкретного фахівця можуть тому, що він/вона не є лояльною до компанії, не хоче працювати "поверх" базових очікувань, вимагає work/life balance, ретритів і все більших відпусток через постійні стреси і вигорання, має супервисоку зарплату, не хоче працювати в офісі, працює на кількох фултайм-роботах, а також тому, що кожен працівник – це джерело операційних витрат, які збільшуються постійно через складність і невизначеність світу.

Який конкретно пункт зіграє у кожному конкретному випадку – питання, але ВСІ шукають способи оптимізації витрат. Від невеличних кав'ярень до величезних корпорацій.

У вас від прочитаного може скластися враження, що я перекладаю провину на людей – працівників, які не хочуть бути "рабами" і "кріпаками". Це не так. Багато речей відбуваються не на рівні конкретної людини, а на рівні довготривалих трендів, які зараз збіглися – глобальна рецесія, ковід, війна, Трамп тощо.

І єдиним виходом є або ставати самому підприємцем/бізнесом, або бути працівником, від якого буде важко або боляче відмовитися.

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