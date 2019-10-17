"Источник мира": а вы знаете, что происходит в Сирии?

9 октября 2019 года, в 21:30 вечера Турция официально запустила уже третью по счету трансграничную военную операцию на северо-востоке Сирии, направленную против местных курдов. О начале операции сообщил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и в весьма необычный способ – через свою страничку в Twitter. Видимо, дает о себе знать его опыт общения с президентом США Дональдом Трампом, который точно таким же способом объявил о начале вывода своего военного контингента из территории Сирии.

Военная операция Турции вызвала многочисленные споры внутри американского истеблишмента, и гневную реакцию многих западных стран, обвинивших Анкару в агрессивной политике, срыве мирного процесса в Сирии и дестабилизации региона.

Отдельные политики даже вменяют Эрдогану намерение провести этнические чистки на территории северо-восточной Сирии с целью заменить местное население другим, более лояльным Турции.

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В связи с этим, возник острый запрос на объяснение того, что же сейчас происходит в Сирии и чем это все может закончиться. Ну, давайте разбираться. Отвечу на самые распространенные вопросы, которые возникали в связи с эскалацией в Сирии. Просто, кратко и лаконично.

Почему Турция вторглась в Сирию?

Официальные причины вторжения, озвученные представителями турецких властей – это:

Обеспечение безопасности турецко-сирийской границы путем уничтожения курдских террористов. Защита территориальной целостности Сирии, помешав сирийским курдам создать собственное легитимное государство или квази-автономию. Борьба с наркотрафиком. Предотвращение использования сирийскими курдами детей в боевых действиях. Нейтрализация всех террористических структур в сирийской приграничной полосе. Создание "зоны безопасности" вдоль турецко-сирийской границы глубиной в 30-40 км на территории северо-восточной Сирии. Переселение на эти земли, зачищенные от террористических элементов, до 3 млн. сирийских арабских беженцев, проживающих ныне в ужасных условиях в лагерях южной Турции.

Реальные причины несколько другие:

Консолидация населения Турции вокруг президента Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне "борьбы с терроризмом" с целью поднять его рейтинги и усилить на внутриполитическом фронте, особенно после недавних провальных для правящей партии местных выборов. Мобилизация электората президента путём раскачки темы борьбы Турции с террористами и экстремистами и продвижения образа Анкары как миротворца в регионе. Подавление и нейтрализация сирийского курдского движения, представленного двумя структурами, которые Турция считает террористическими организациями – "Силы народной самообороны" (YPG) и коалиция "Сирийские демократические силы" (SDF); Разрыв логистических и коммуникационных связей между сирийским курдским движением и турецкими курдскими сепаратистами по другую сторону границы путём захвата и зачистки пограничной полосы вдоль турецко-сирийской границы. Создание про-турецкого анклава в северной Сирии путем изменения демографического портрета местного населения (выгнав местное курдское население и заменив его более лояльным арабским и туркоманским) и создания марионеточных организационно-политических структур по типу "ДНР/ЛНР" на украинском Донбассе.

Почему США выводят свои войска?

Это было решение президента США Дональда Трампа, который считает участие страны в конфликте в Сирии тратой времени, денег и других ресурсов. По его мнению, эта война не несет никаких выгод Соединенным Штатам, а поддержка национально-освободительных проектов сирийских курдов с их мечтами создать прото-государство на северо-востоке Сирии не приносит никакой прибыли или дивидендов Вашингтону.

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Решение о выводе американского военного контингента из северной Сирии (они имели там около 2 000 военнослужащих + обслуживающий персонал + легкая техника) было принятом Трампом еще в конце 2018 года. Но тогда чиновники Пентагона и Госдепартамента убедили президента повременить с решением и остановили его.

После провала реализации различных американско-турецких договоренностей по Сирии, Трамп, в ходе телефонного разговора с президентом Турции, решил закрыть этот вопрос и де-факто дал "зеленый свет" Эрдогану на проведение военной операции в северной Сирии.

Американские войска сперва отошли от приграничных сирийско-турецких районов, где Анкара начала вторжение, а затем, оказавшись зажатыми между наступающими с севера турками, обороняющимися вокруг курдами и двигающимися на помощь курдам сирийскими войсками, американцы решили окончательно покинуть Сирию, и начали выводить свой контингент через границу с Ираком.

Неужели Дональд Трамп предал сирийских курдов?

В принципе, да. Формально-юридически, между США и курдским руководством не было никакого союзного соглашения, поэтому с правовой точки зрения, Штаты ничего курдам не были обязаны, как и курды – американцам.

Однако де-факто, курдские отряды YPG и SDF действовали в качестве близких союзников США в Сирии во время войны с террористами "Исламского государства", начиная с 2014 года. В боях с "ИГ" погибло до 12 000 сирийских курдов. США поставляли им в помощь оружие, боеприпасы, бронетехнику, бронемашины и даже прислали собственный спецназ. При этом, Вашингтон обещал защищать интересы сирийских курдов, что и убедило последних в том, что их идеи получить собственную автономию и иметь международное прикрытие в виде американского "зонтика безопасности" могут быть действительно реализованы при помощи США.

Поэтому, внезапный и резкий вывод США из Сирии, по сути, оставляет курдов на растерзание турецким войскам, и вынуждает их искать другого союзника, например Россию. Последняя, воспользовавшись уходом США из Сирии, заняла их место и склонила отчаявшееся курдское руководство к договоренностям о военном союзе с правительством Башара Асада, что и произошло два дня назад.

Кто такие курды?

Это народ, численность которого колеблется в пределах 35-42 млн человек, не имеющий собственного государства, проживающий в основном в четырех странах: Сирия, Ирак, Турция и Иран. Место компактного проживания курдского меньшинства в Сирии – это северо-восточные провинции Аль-Хасака, Ракка и часть провинции Алеппо, граничащие с Турцией. На территории Сирии численность курдов – приблизительно 2 млн человек.

В чем проблема Турции с курдами?

Курды, будучи довольно крупным меньшинством в Турции, всегда хотели получить собственную широкую автономию или государство. Будучи разбросанными на территории четырех государств, они остаются одним из крупнейших народов без собственной страны. После Первой Мировой войны, когда европейские страны пообещали курдам свое государство в обмен на помощь в войне против Османской империи, их обманули и ничего не дали. Вместо этого, их восстание против турков провалилось.

С тех пор турецкие курды и, поддерживающие их курды Ирака, несколько раз организовывали восстание против центральных властей в Анкаре, но всякий раз их подавляли в крови. Очередной этап вооруженного конфликта между курдскими сепаратистами и турецким руководством начался в 1980-х годах, когда созданная Рабочая партия Курдистана начала партизанскую войну против Турции. Она продолжается по сей день.

Когда сирийские курды организовали самоуправление на северо-восточных территориях, прилегающих к южно-восточным провинциям Турции, Анкара восприняла это как потенциальную угрозу. Сирийские курды подавали плохой пример для своих турецких собратьев, и сохраняли тесные связи с Рабочей партией Курдистана в Турции. Это и стало главной проблемой Эрдогана в его сирийской политике.

Будет ли российско-турецкая война?

Нет, ее не будет. Россия и Турция – ситуативные союзники на сирийской шахматной доске. Обоим странам не выгодна конфронтация.

Даже наоборот: международное давление, усилившееся на Турцию в связи с вторжением в Сирию, только еще больше подтолкнет Эрдогана в объятия Москвы. Он будет становиться все более зависимым от позиции РФ в Сирии, которая серьезно усилится после окончательного ухода американцев.

После вывода военного контингента США из Сирии и достижения договоренностей между курдами и сирийским правительством в Дамаске, Кремль начнет склонять Турцию к мирным переговорам с Сирией, чтобы выйти на какое-то промежуточное мирное урегулирование и нормализацию отношений.

России выгодна стабилизация северо-восточной и восточной Сирии, возвращение под контроль Дамаска курдских самопровозглашенных регионов (вместе с нефтегазовыми месторождениями), а также распределение сфер влияния в этой части страны уже без участия США.

Другой вопрос – насколько на это готовы будут пойти Анкара и Дамаск, между которыми сохраняется очень сильная ненависть. Турки считают, что Асаду нельзя доверять ни в каких соглашениях, а сирийцы считают турков предателями, вонзившими нож в спину Сирии в 2011 году, когда Эрдоган поддержал антиправительственные группировки, открыл для них границы и начал поставлять оружие боевикам в северной Сирии, пытавшихся сбросить правительство Башара Асада.