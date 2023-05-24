Из народов РФ больше всего в Украине гибнут башкирцы. Так Кремль решает сразу две задачи

Недавно я пересматривал данные по потерям российских оккупационных войск в Украине и увидел, что среди регионов РФ одним из лидеров по потерям является Республика Башкортостан.
Тысячи мужчин из Башкирии погибли или получили увечья.
Ситуация поразила меня своей абсурдностью.
Сегодняшняя власть Уфы, заботясь о личной выгоде и работая в интересах кремля, наперегонки отправляют своих людей на смерть.
Башкиры – это один из самых многочисленных народов России, который в то же время находится в непростой ситуации.
В современной Башкирии есть три соразмерных по численности национальных группы – русские, башкиры и татары. Республика Башкортостан имеет большие природные ресурсы и развитую индустрию. Там есть все, чтобы гарантировать высокий уровень благосостояния.
Главный интерес башкир очевиден – обеспечить национальное развитие у себя дома, в том числе – за счет реализации права на самоопределение и справедливого распределения немалых ресурсов в пользу региона.
Для этого нужно сконцентрировать все усилия внутри Башкирии и на защите от москвы.
Если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа, Украина или украинцы не являются причиной ни одной из них. Корни всех причин – в Уфе и москве.
Башкир отправляют умирать за тысячу километров неизвестно за что. Действуя вопреки интересам народа и превращая в преступников, убийц.
Никто, кроме кремля и его лакеев, в этом не заинтересован.
Это нужно прекратить как можно скорее.
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