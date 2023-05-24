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З народів РФ найбільше в Україні гинуть башкирці. Так Кремль вирішує одразу дві задачі

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З народів РФ найбільше в Україні гинуть башкирці. Так Кремль вирішує одразу дві задачі

Міністр оборони України
24.05.2023, 11:43

Башкортостан – один з найчисленніших і забезпечених регіонів Росії. У цьому його небезпека.

Нещодавно я переглядав дані щодо втрат російських окупаційних військ в Україні і побачив, що серед регіонів РФ одним з лідерів за втратами є Республіка Башкортостан.

Тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи стали каліками.

Ситуація мене вразила своєю абсурдністю.

Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть.

Башкири – це один з найбільших народів Росії, який водночас перебуває у непростій ситуації.

У сучасній Башкирії є три співмірних за чисельністю національних групи – росіяни, башкири й татари. Республіка Башкортостан має величезні природні ресурси і розвинуту промисловість. Там є все, щоб гарантувати високий рівень добробуту.

Головний інтерес башкирів очевидний – забезпечити національний розвиток у себе вдома, зокрема шляхом реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону.

Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від москви. 

Якщо перерахувати проблеми та загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені усіх причин – в Уфі та москві.

Натомість башкирів відправляють вмирати за тисячу кілометрів невідомо за що. Діючи прямо всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців, вбивць.

Ніхто, крім кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений.

Це треба припинити якнайшвидше.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з РФБашкирія
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