Избиратели завидуют. Это лучший аргумент за приватизацию

Менеджмент НАК Нафтогаз спас Украину от обязательств перед Газпромом на $80 млрд. Столько мы были бы должны, если бы Нафтогаз не добился признания кабальным контракт Юлии Тимошенко от 2009 года. Нафтогаз смог получить от Газпрома и причитающиеся по арбитражу деньги, хотя россияне долго рассказывали, что ни копейки не заплатят украинцам.

Простой вопрос: как много избирателей осознали масштаб случившегося? То, какая угроза нависала над Украиной. И то, каких усилий стоило доказать в Стокгольме, что Украина по контракту Тимошенко стала жертвой Газпрома.

Ответ: к сожалению, осознали немногие. Как немногие понимают и то, что заключение нового транзитного контракта, – это еще одна заслуга менеджмента Нафтогаза. Если измерять ее в деньгах, то это еще минимум $7 млрд для Украины.

Да, сыграли свою роль санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2". Да, имело большое значение возобновление прямых политических контактов между президентами Украины и России. Но новый транзитный контракт все равно мог и не получиться вообще или получился бы на худших условиях, если бы в Нафтогазе работала безграмотная или просто нечестная команда руководителей.

Среди прочего, удалось зафиксировать в транзитном контракте принцип "качай или плати". По которому Газпром оплачивает обещанный объем прокачки, даже если реально отправляет через Украину меньше газа.

И вот на каждом из таких пунктов в спорах с Газпромом люди, управляющие Нафтогазом, могли заработать огромные деньги. Точно не меньшие, чем уже заработали те, кто продавал интересы Украины россиянам в газовой сфере в предыдущие годы.

Кстати, даже прямо во время арбитража в Стокгольме коррупционеры из Кабмина пытались раздерибанить Нафтогаз, тем самым разрушая юридическую позицию компании. И эту атаку менеджменту удалось отбить.

Причем мало быть просто честным человеком, чтобы такие вещи удавались. Нужно еще быть компетентным – с соответствующим опытом, пониманием процессов и наработанными контактами.

И вот неужели вся эта работа в Нафтогазе не заслуживает высоких зарплат и премий?

Большинство граждан нашего бедного государства все равно скажет однозначно: нужно платить скромнее.

К сожалению, многие люди в нашем обществе воспринимают все государственное еще по инерции советской культуры, как некий набор контор, в которых может работать кто угодно, особо не выделяясь на общем фоне трудящихся в стране. И даже для такой компании, как Нафтогаз, большинство наших граждан не делает исключений, несмотря на то, что цена ошибки там – миллиарды долларов.

Люди все равно сравнивают зарплаты и премии в Нафтогазе со своими при гораздо меньшей ответственности (если посчитать в долларах) или с заработками в каких-то профессиях-образцах социальной порядочности типа учителя или врача. Еще раз: так работает в нашем обществе инерция старой культуры социализма. Всё, что ей противоречит, вызывает гнев, зависть (от сравнения с собой и с привычным) и острое желание раскулачивать.

Наши люди обычно даже не понимают, что Нафтогаз, – это именно компания. Что менеджмент там – это не чиновники, а руководители коммерческой структуры, которая, хотя и не принадлежит частным лицам, но оттого все равно же для нее не меняются принципы деятельности.

Нафтогаз должен конкурировать на глобальном рынке с такими же компаниями – гигантами нефтегазовой отрасли. В том числе конкурировать и за людей, которых можно нанять, за их время и компетенции. А это оценивается гораздо дороже, чем в нашем обществе привыкли считать нормальным для оплаты за работу, как многим кажется, в госконторе.

Возможно, это пройдет со сменой поколений и те, кто помоложе и пообразованнее, – могут думать иначе. Но пока для большинства наших граждан будет эмоционально сложно принять тот факт, что в государственных компаниях для менеджмента совершенно нормально – зарабатывать миллионы.

И это важный аргумент во всех дискуссиях о приватизации.

В госсекторе должно остаться как можно меньше компаний. Те, чье развитие власть сможет обеспечить политически, прикрывая от нападок в том числе и в практике оплаты работы менеджмента. Если на ключевые компании у власти хватит политического капитала, чтобы защищать их, то для нескольких тысяч госкомпаний, как это сейчас в Украине, – точно не хватит.

Даже если менеджмент выведет госкомпанию из кризиса, даже если спасет и ее, и государство от убытков на десятки миллиардов долларов… Отношение общества к менеджменту не прыгнет выше стереотипов большинства сограждан. Рано или поздно – менеджмент может утонуть в негативных эмоциях общества.

И как раз поэтому на приватизацию в наших условиях нужно отправлять все, что только можно. Частный сектор, к счастью, не заваливают претензиями вот так же, как государственный.