Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.01.2020, 17:08

Избиратели завидуют. Это лучший аргумент за приватизацию

Избиратели завидуют. Это лучший аргумент за приватизацию
журналист, политический аналитик

Если настроение в обществе против высокой платы за работу менеджмента госкомпаний, это значит, что большинство из них нужно продавать

Менеджмент НАК Нафтогаз спас Украину от обязательств перед Газпромом на $80 млрд. Столько мы были бы должны, если бы Нафтогаз не добился признания кабальным контракт Юлии Тимошенко от 2009 года. Нафтогаз смог получить от Газпрома и причитающиеся по арбитражу деньги, хотя россияне долго рассказывали, что ни копейки не заплатят украинцам.

Простой вопрос: как много избирателей осознали масштаб случившегося? То, какая угроза нависала над Украиной. И то, каких усилий стоило доказать в Стокгольме, что Украина по контракту Тимошенко стала жертвой Газпрома.

Ответ: к сожалению, осознали немногие. Как немногие понимают и то, что заключение нового транзитного контракта, – это еще одна заслуга менеджмента Нафтогаза. Если измерять ее в деньгах, то это еще минимум $7 млрд для Украины.

Да, сыграли свою роль санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2". Да, имело большое значение возобновление прямых политических контактов между президентами Украины и России. Но новый транзитный контракт все равно мог и не получиться вообще или получился бы на худших условиях, если бы в Нафтогазе работала безграмотная или просто нечестная команда руководителей.

Среди прочего, удалось зафиксировать в транзитном контракте принцип "качай или плати". По которому Газпром оплачивает обещанный объем прокачки, даже если реально отправляет через Украину меньше газа.

И вот на каждом из таких пунктов в спорах с Газпромом люди, управляющие Нафтогазом, могли заработать огромные деньги. Точно не меньшие, чем уже заработали те, кто продавал интересы Украины россиянам в газовой сфере в предыдущие годы.

Кстати, даже прямо во время арбитража в Стокгольме коррупционеры из Кабмина пытались раздерибанить Нафтогаз, тем самым разрушая юридическую позицию компании. И эту атаку менеджменту удалось отбить.

Причем мало быть просто честным человеком, чтобы такие вещи удавались. Нужно еще быть компетентным – с соответствующим опытом, пониманием процессов и наработанными контактами.

И вот неужели вся эта работа в Нафтогазе не заслуживает высоких зарплат и премий?

Большинство граждан нашего бедного государства все равно скажет однозначно: нужно платить скромнее. 

К сожалению, многие люди в нашем обществе воспринимают все государственное еще по инерции советской культуры, как некий набор контор, в которых может работать кто угодно, особо не выделяясь на общем фоне трудящихся в стране. И даже для такой компании, как Нафтогаз, большинство наших граждан не делает исключений, несмотря на то, что цена ошибки там – миллиарды долларов.

Люди все равно сравнивают зарплаты и премии в Нафтогазе со своими при гораздо меньшей ответственности (если посчитать в долларах) или с заработками в каких-то профессиях-образцах социальной порядочности типа учителя или врача. Еще раз: так работает в нашем обществе инерция старой культуры социализма. Всё, что ей противоречит, вызывает гнев, зависть (от сравнения с собой и с привычным) и острое желание раскулачивать.

Наши люди обычно даже не понимают, что Нафтогаз, – это именно компания. Что менеджмент там – это не чиновники, а руководители коммерческой структуры, которая, хотя и не принадлежит частным лицам, но оттого все равно же для нее не меняются принципы деятельности. 

Нафтогаз должен конкурировать на глобальном рынке с такими же компаниями – гигантами нефтегазовой отрасли. В том числе конкурировать и за людей, которых можно нанять, за их время и компетенции. А это оценивается гораздо дороже, чем в нашем обществе привыкли считать нормальным для оплаты за работу, как многим кажется, в госконторе.

Возможно, это пройдет со сменой поколений и те, кто помоложе и пообразованнее, – могут думать иначе. Но пока для большинства наших граждан будет эмоционально сложно принять тот факт, что в государственных компаниях для менеджмента совершенно нормально – зарабатывать миллионы.

И это важный аргумент во всех дискуссиях о приватизации. 

В госсекторе должно остаться как можно меньше компаний. Те, чье развитие власть сможет обеспечить политически, прикрывая от нападок в том числе и в практике оплаты работы менеджмента. Если на ключевые компании у власти хватит политического капитала, чтобы защищать их, то для нескольких тысяч госкомпаний, как это сейчас в Украине, – точно не хватит.

Даже если менеджмент выведет госкомпанию из кризиса, даже если спасет и ее, и государство от убытков на десятки миллиардов долларов… Отношение общества к менеджменту не прыгнет выше стереотипов большинства сограждан. Рано или поздно – менеджмент может утонуть в негативных эмоциях общества.

И как раз поэтому на приватизацию в наших условиях нужно отправлять все, что только можно. Частный сектор, к счастью, не заваливают претензиями вот так же, как государственный.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: зарплаты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Топ 50 крупнейших компаний Украины, созданных с нуля
Экономика Топ 50 крупнейших компаний Украины, созданных с нуля
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 