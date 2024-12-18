Кризис среднего образования испытывает не только Украина. Но именно мы должны быть инновационными

Все больше думаю о развитии образования после выхода информации о том, что почти половина учителей не видит себя в профессии до 2030 года.

Скажем откровенно, для обеспечения достойной оплаты труда учителей в таком количестве, как сегодня (а это 350 000), у нас недостаточно большая экономика.

Представим, что средний уровень зарплаты должен быть хотя бы 30 000 на руки (по текущему состоянию), тогда только эта статья в бюджете будет занимать около 200 млрд грн в год с учетом налогов. Хотя это не будет прямым сравнением, но весь бюджет на образование в 2024 году составил 172 млрд, поэтому…

Поэтому стоит готовиться к тому, что учителей будет меньше, и этот процесс объективный. Поэтому давайте подумаем о том, может ли школа как система работать условно "без учителей"? Краткий ответ – думаю, что да.

Попробую объяснить.

Мы сейчас находимся в процессе, когда роль учителя как единственного источника знаний несколько устарела. Ибо знания находятся на расстоянии руки, они повсюду. Их даже слишком много. Настолько, что в этом водовороте информации очень легко запутаться. Для того чтобы узнать что-то новое, не обязательно ждать урока. Все что угодно есть в смартфоне, которым дети овладевают быстрее, чем учатся читать и писать.

Более того, не каждому из нас повезло с учителем. Когда мы перекладываем ответственность за предоставление знаний на человека, мы имеем дело с человеческим фактором. Соответственно, кто-то учится в школе с крутыми педагогами, а кто-то – нет. И эти люди имеют разный уровень образования.

Итак, должен ли педагог сегодня вообще давать знания? Почему он конкурирует со студиями, которые вкладывают в контент миллионы и делают его интересным и увлекательным? Эту конкуренцию учитель проигрывает.

Значит ли это, что учитель совсем не нужен?

Нет. Точно нет. Ведь мы знаем, что исключительно самостоятельное обучение подходит не всем. Мы видим, чем завершилась идея массовых онлайн-курсов. Процент завершения таких продуктов – около 3%. И это касается взрослых, которые, казалось бы, имеют большую мотивацию к осознанному обучению, чем дети.

Дети вообще редко хотят учиться. Но они охотно играют и достигают в игре невероятных результатов. Делают это упорно, системно. Так что если обучение будет организовано в интересной форме, похожей на игру, дети будут охотно идти в такую школу.

Самое интересное, что для этого не нужны учителя-предметники, как было когда-то. Скорее речь идет о педагогах, которые имеют междисциплинарные знания и могут организовать среду, где дети сами будут исследовать мир. Они действительно любят это. Надо только выбрать правильный формат и помочь им с инструментами: платформами с качественным обучающим контентом.

Следовательно, у нас две глобальные задачи: доступный, интересный и качественный контент и благоприятная офлайн-среда, созданная под руководством педагогов-тьюторов. В этом случае на уроках не придется слушать лекции. Главными станут дети, которые смогут больше взаимодействовать, участвовать в командных соревнованиях, учить друг друга, делать презентации – развивать как хард, так и софт скилы.

И для этого точно нужно будет меньше учителей.

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Вместо того чтобы переживать о потерянном будущем образования, мы можем его переизобрести. Потому что не только Украина сейчас ощущает кризис среднего образования. Мы просто имеем гораздо большее количество его катализаторов. Именно поэтому и должны создавать новации, иначе финал будет не слишком оптимистичным.

P.S. Этот текст не догма, а способ начать дискуссию, поэтому обмен мнениями приветствуется.

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