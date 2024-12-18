Кризу середньої освіти відчуває не лише Україна. Але саме ми маємо бути інноваційними

Все більше думаю про розвиток освіти після виходу інформації про те, що майже половина вчителів не бачить себе в професії до 2030 року.

Скажемо відверто, для забезпечення гідної оплати праці вчителів у такій кількості, як є сьогодні (а це 350 000), у нас замала економіка.

Уявімо, що середній рівень зарплати має бути хоча б 30 000 на руки (за поточним станом), тоді тільки ця стаття в бюджеті буде займати близько 200 млрд грн на рік з урахуванням податків. Хоч це не буде прямим порівнянням, але весь бюджет на освіту в 2024 році становив 172 млрд, тож…

Тож варто готуватися до того, що вчителів буде менше, і цей процес ну дуже обʼєктивний. Тому подумаймо над тим, чи може школа як система працювати умовно "без вчителів"? Коротка відповідь – думаю, що так.

Спробую пояснити.

Ми зараз знаходимося в процесі, коли роль вчителя як єдиного джерела знань дещо застаріла. Бо знання знаходяться на відстані руки, вони всюди. Їх навіть забагато. Настільки, що в цьому вирі інформації дуже легко заплутатися. Для того, щоб дізнатися щось нове, не обовʼязково чекати на урок. Все, що завгодно, є в смартфоні, який діти опановують швидше, ніж вчаться читати та писати.

Ба більше, не кожному з нас пощастило з вчителем. Коли ми перекладаємо відповідальність за надання знань на людину, маємо справу з людським фактором. Отже, хтось вчиться в школі з крутими педагогами, а хтось – ні. І ці люди мають різний рівень освіти.

Тож, чи має педагог сьогодні взагалі давати знання? Чому він конкурує зі студіями, які вкладають у контент мільйони і роблять його цікавим і захоплюючим? Цю конкуренцію вчитель програє.

Та чи означає це, що вчитель зовсім не потрібний?

Ні. Точно ні. Адже ми знаємо, що виключно самостійне навчання підходить не всім. Ми бачимо, чим завершилася ідея масових онлайн-курсів. Відсоток завершення таких продуктів – близько 3%. І це стосується дорослих, які, здавалося б, мають більшу мотивацію до усвідомленого навчання, ніж діти.

Діти взагалі рідко хочуть вчитись. Але вони залюбки грають і досягають у грі неймовірних результатів. Роблять це наполегливо, системно. Тож якщо навчання буде організовано в цікавій формі, схожій на гру, діти будуть залюбки йти в таку школу.

Найцікавіше те, що для цього не потрібні вчителі-предметники, як було колись. Скоріше мова йде про педагогів, які мають міждисциплінарні знання і можуть організувати середовище, в якому діти самі будуть досліджувати світ. Вони дійсно це люблять. Треба лише обрати правильний формат і допомогти їм з інструментами: платформами з якісним навчальним контентом.

Отже, ми маємо два глобальні завдання: доступний, цікавий та якісний контент та сприятливе офлайн-середовище, створене під керівництвом педагогів-тьюторів. В цьому випадку на уроках не треба буде слухати лекції. Головними стануть діти, які зможуть більше взаємодіяти, брати участь у командних змаганнях, вчити один одного, робити презентації – розвивати як хард, так і софт скіли.

І для цього точно треба буде менше вчителів.

Читайте також Чи рятуватимуть депозити від інфляції у 2025 році? Прогноз дохідності гривневих вкладів

Замість того, щоб переживати про втрачене майбутнє освіти, ми можемо її перевинайти. Бо не тільки Україна зараз відчуває кризу середньої освіти. Ми просто маємо значно більшу кількість її каталізаторів. Саме тому і мусимо створювати новації, інакше фінал буде не надто оптимістичним.

P.S. Цей текст не догма, а спосіб почати дискусію, тому обмін думками вітається.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net