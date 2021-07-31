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Как бы не старался Путин, Украина остается страной. Для нас свобода важнее миски баланды

Цей матеріал також доступний українською
Как бы не старался Путин, Украина остается страной. Для нас свобода важнее миски баланды

писатель, бизнесмен, блогер
31.07.2021, 08:31

Не для всех граждан Украины длинная цепь и полная миска баланды важнее свободы. Только поэтому мы сегодня – не Юго-Западный федеральный округ РФ

В последние дни российские (и украинские, сориентированные на РФ) пропагандисты изо всех сил разгоняют новость о том, что большинство украинцев считают себя и "русских" одним народом. Я намеренно использовал этническое самоназвание "русские", а не политическое самоназвание "россияне", так как речь идет именно об этносе.

Новость представлена, как хайповая, доказывающая тезисы из статьи великого социолога современности и политика планетарного масштаба Владимира Путина.

В принципе, у доброй половины граждан Украины родственники живут по всему миру, в том числе и в России. Мои дед и дядя по отцовской линии похоронены в Москве. Тюмень, Нефтеюганск, Сургут, золотоискательские поселки Дальнего Востока могут хоть завтра перейти на государственный украинский, столько там украинцев. 

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В освоении богатств Сибири и Дальнего Востока огромный вклад внесли именно украинцы, давшие туда и высококлассных инженеров, и высококвалифицированную рабочую силу.

Остались ли эти переселенцы украинцами ментально? Возможно, но не очевидно. А политически? Не факт. Скорее, нет, чем да. Хотя, поверьте на слово, среди них был изрядный процент тех, чьи предки на протяжении веков на праздники одевались именно вышиванку, а не косоворотку. И в этом нет ничего удивительного.

Добро пожаловать в современный мир! 

Понятие нации было придумано в XIX веке и пришло на замену маркерам  вероисповедания. В XXI веке ни один из старых маркеров не работает.

Я уже не раз писал о том, что будущее Украины не в вычислении долей украинской крови, проживающих здесь граждан, а в создании политической нации, где гражданство будет определяться отношением к стране, защитой ее интересов, уважением и любовью к ней. 

Попытки создания моноэтнического государства на территории, где исторически (этак пару тысяч лет) проживало больше сотни разных народностей, на мой взгляд, обречены на неудачу и лишены смысла.

Точно так же лишены смысла и заявления об "одном народе", потому что нынче в понятие "народ" вкладываются совершенно другие смыслы: политические, социальные, экономические и (да-да!) военные – защита территорий, политический и экономический путь, критерии развития, особенности построения сообщества.

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Вообще-то, отбирать территории и убивать жителей Украины под песню про "один народ" – это какой-то новый принцип международных отношений, но сейчас я не об этом.

В настоящий момент, и я надеюсь, что навсегда, у нас с Россией разные экономические, политические, этические и военные интересы. Мы близки территориально, но в остальном с каждым годом становимся все дальше. Я не радуюсь и не огорчаюсь, я констатирую факт. Если бы не длительная история совместного проживания, родственные языки и пересекающиеся культуры, то и говорить было бы не о чем, настолько несхожи цели и декларированные пути их достижения.

Речь не об этнической разнице. Речь о разнице ментальной, о пропасти между имперским мышлением и политикой империи, смысл существования которой в поглощении, присоединении и ассимиляции, и политикой мятежной провинции, отстаивающей свою свободу и независимость от империи любой ценой.

Можно ли обменять свободу на длинную цепь и полную миску баланды? Наверное, для многих это приемлемо. Для многих, но к счастью не для всех. Только поэтому мы сегодня остаемся страной, а не Юго-Западным федеральным округом.

На протяжении 30-ти лет отношение украинцев к России менялось и, в соответствии с поведением соседа, менялось в определенную сторону. И на сегодня картина далеко не такая, как рисует ее Путин и его сторонники по обе стороны границы.

У этого изменения были свои причины и, на мой взгляд, определялись они не беззубой отечественной пропагандой, а целым рядом реальных причин и событий, которые трансформировали отношения между людьми и странами.

В колонке "Политический портрет украинца. Как было в начале 2000-х и как стало к 2021-му году", Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции LIGA.net, анализирует статистику соцопросов украинцев за двадцать лет. Читайте. Выводы про "навеки вместе", "один народ" и прочие тезисы вы сделаете сами. Это несложно.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Россия владимир путин украинцы Ян Валетов статья путина евроинтергация
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