Пропагандисты в руководстве УПЦ крайне возмущены тем, что пастор Марк Бернс (американский пастор, сторонник Трампа. — Ред.), говоря о религиозной ситуации в Украине, отказался признать наличие религиозных гонений: "Многим, как и мне, промыли мозги фейковыми новостями об Украине. Например, "Украина ненавидит церкви" — это же откровенная ложь".

Эти слова интерпретируют как "наших страданий не заметили".

Объясню, в чем системная ошибка драйверов идеи о гонениях на УПЦ: с самого начала они выстроили нарратив так, будто бы идут репрессии против ВСЕЙ Церкви, ВСЕГО христианства.

Вот есть наша церковь — и она якобы является полнотой православного исповедания и полнотой христианства. Так и говорят: Украина запрещает целую религию.

А затем в Украину приезжают люди, которые в это поверили, встречаются с православными других юрисдикций, протестантами, греко-католиками — и не понимают, о каком уничтожении всего православия и всего христианства идет речь.

Вот эта самовлюбленность, вера в собственную исключительность подвела креативщиков УПЦ. Теперь это не работает.

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