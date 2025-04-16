Пропагандисти в штаті керівництва УПЦ дуже обурені, що пастор Марк Бернс (американський пастор, прихильник Трампа. – Ред.), говорячи про релігійну ситуацію в Україні, відмовився визнавати релігійні гоніння: "Багатьом, як і мені, промили мізки фейковими новинами про Україну. Наприклад, "Україна ненавидить церкви" – це ж відверта брехня".

Ці слова інтерпретують як "наших страждань не помітили".

Поясню, в чому системна помилка драйверів ідеї про гоніння УПЦ: з самого початку вони все обставили так, що йдуть репресії проти ВСІЄЇ Церкви, ВСЬОГО християнства.

От є наша церква – вона і є повнотою православного віросповідання та повнотою християнства. Так і кажуть: Україна забороняє цілу релігію.

І от приїжджають до України люди, які в це повірили, зустрічаються з православними інших юрисдикцій, протестантами, греко-католиками – і не врубаються, про яке знищення всього православ'я та всього християнства мова.

Оця самозакоханість, віра у власний ексклюзивізм підвела креативників УПЦ. Тепер це не працює.

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