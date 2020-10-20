Как Медведчук Стуса во второй раз осудил

Вчера, 19 октября, судья Дарницкого районного суда Марина Заставенко приняла решение частично удовлетворить иск Виктора Медведчука к редактору сайта "Историческая правда" Вахтангу Кипиани и издательству "Виват". Суд постановил, что часть цитат в книге Кипиани "Справа Василя Стуса" порочат честь и деловую репутацию Медведчука, и вообще, его имя не стоит упоминать без его согласия.

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Речь идет о цитатах, в которых описывается роль Медведчука в деле поэта и диссидента Василия Стуса. Еще до того, как стать большим игроком украинской политики, главой Администрации президента Леонида Кучмы и кумом Владимира Путина, молодой советский адвокат Виктор Медведчук успел прославиться.

А прославился он тем, что, защищая преследуемого советской властью поэта, делал это настолько бережно по отношению к позиции прокуратуры, что сам Стус требовал его отвода.

Это не единственный и не самый яркий случай в адвокатской карьере Медведчука.

Аналогично тот защищал правозащитника Юрия Литвина, а в случае артиста и диссидента Николая Кунцевича и вовсе попросил суд докинуть тому год с лишним срока с прошлого дела. Просто Кунцевич и Литвин выжили (Литвин погибнет позже, во время отбытия следующего заключения), а Стус из колонии так и не вернулся.

Медведчук не любит, когда ему об этом напоминают. Медведчук любит судиться с теми, кто это делает. И еще с конца девяностых – начала нулевых он обладает огромным влиянием на современную судебную систему Украины, потому что был одним из ее отцов-основателей. Это отчасти объясняет то, почему она у нас именно такая.

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Возможно, мне сейчас изменяет память, но если нет – это первый в украинской истории пример цензуры новой книги.

Изменить предлагается не газетную статью, а литературное – пусть и документальное – произведение. Автор лишается права на оценочное суждение, если это суждение не нравится Медведчуку. Издательство вынуждено ждать апелляции или отзывать тираж. Это ново.

Разумеется, это не сработает. Разумеется, есть эффект Стрейзанд – когда попытка скрыть информацию приводит к ее максимальному распространению.

Разумеется, после такого иметь "Справу Василя Стуса" на книжной полке станет просто-таки обязательно для любого сознательного гражданина. И если ее не сможет издать "Виват" – издадут другие. В крайнем случае, никто не отменял электронное распространение – попробуй его зацензурь, судья Заставенко!

Но факт – и позор – в том, что это вообще возможно.

Разумеется, активисты сразу нашли интересные моменты в биографии судьи Заставенко. Разумеется, вся страна узнала, что она раньше судила в Макеевке, имеет недвижимость на оккупированных территориях, регулярно туда ездит и имела по этому поводу проблемы с СБУ, да Высшая квалификационная комиссия судей прикрыла.

И что?

Совсем уж стокгольмским синдромом выглядит заявление адвоката Кипиани – Вячеслава Якубенко. Мол, что поделать, система у нас вся такая, спасибо судье, что сделала все, что могла, отфутболив дело в апелляционный суд, выйдя за границы исковых требований – а уж там как-нибудь развалится.

Мало того, что это фактически признание, что судья поступила неправосудно и смирение с этим – по злой иронии судьбы, адвокат привел в защиту судьи ровно те же аргументы, которыми отбивался Медведчук после дела Стуса. Тот тоже твердил, что не он такой, а система была такая – он делал все, что мог, не смог переломить.

Одна проблема: кажется, мы живем уже не в ту эпоху, в которую это звучит серьезно.

Давайте зафиксируем момент.

Правосудие в Украине существует только эпизодически. Его нет как единой системы. Это не значит, что все решения судов в Украине плохие: добиться правосудного решения все еще можно. Просто его нужно именно добиваться. Вы не можете надеяться, что для победы в суде вам хватит вашей правоты.

А ведь можно и не добиться.

Вся страна слушает записи и узнает, как продает дела судья Павел Вовк из Окружного административного суда. И его защищает Высшая квалификационная комиссия судей. А другой, не менее одиозный судья Вовк, обязует изъять из ЕРДР информацию о подозрении однофамильцу. Потому что Вовк Вовку глаз не выест.

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Все это делается абсолютно в открытую не потому, что они не желают прятаться, а потому, что они не видят в этом смысла.

Они – неоспоримая власть. Они могут продавать решения в прямом эфире на аукционе – пока в ВККС сидят их друзья, родственники и собутыльники, пока вся судебная система повязана между собой кровью, другими физиологическими жидкостями и крепким финансовым взаимозачетом, на наше, ваше и вообще чье угодно мнение они могут просто плевать в открытую.

Поэтому судья Вовк остается руководить ОАСКом, невзирая на то, что вся страна слышала, как он торговал решениями.

Поэтому судья вторично осуждает Стуса в угоду уважаемому (в узких, но в ее) кругах человеку Медведчуку.

Поэтому другие судьи уже почти год штампуют продление содержания под стражей Андрею Антоненко, Риффмастеру, арестованному по делу Павла Шеремета. Прекрасно зная, что нет никаких доказательств его вины, прекрасно зная, что поступают незаконно, прекрасно зная, что морят тюрьмой невиновного человека. Потому что могут.

Потому что некому им объяснить, что не могут.

И все же, пользуясь случаем, приглашаю читателей-киевлян завтра, 21 октября, в 12:00 прийти под Шевченковский районный суд – это там, где улица Дегтяревская пересекается с улицей Телиги. Там в очередной раз будут обсуждать изменение Антоненко меры пресечения.

Потому что кому, как не нам, изменять то, от чего в нашей стране уже люто тошнит?

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