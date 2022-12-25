Как мы вдруг стали героями

Этот год был годом Украины. Возразить здесь нечего ни нашим друзьям, ни врагам. Не то чтобы нам раньше не удавалось удивить мир. Были два Майдана, была первая итерация нашей войны. Были искренние увлечения мужеством, выносливостью Украины, нашей готовностью противодействовать злу и сражаться за свои права.

Но это не было уникальным. Так в то же время поступали и другие нации.

А вот получить удар от силы, державшей в страхе весь мир, выдержать его и вбить ее надменность ей в глотку – вот такое обычно удается одному народу в эпоху.

А особенность нашей эпохи – прозрачность. С фронтов, из обесточенных городов, из разоренных селений текут терабайты видео. На этот раз о происходящем люди от Аргентины до Австралии не просто слышат из преданий или читают в газетах – они за этим наблюдают. С удивлением и восхищением, с чувством присутствия и солидарности.

Они смотрят нашу войну, как эпическую киноленту, в которой мы – герои. И следует сказать, что мы прекрасно справляемся с этой ролью. Мы не ноем, не впадаем в дешевый пафос, не заламываем руки и не играем мускулами. Мы везем на фронт тепловизоры, а с фронта – котят, мы записываем видео для соцсети TikTok, где коренастые воины исполняют танец Вензи Аддамс, а затем видео, где они же жгут российские танки.

Мы задаем тренды – и вот уже Илон Маск приходит на Мундиаль в футболке цвета хаки. Мы ломаем стереотипы о нации, сопротивляющейся геноциду, потому что делаем это со злой и упрямой улыбкой.

Так и прошёл этот год. В феврале весь мир думал, что нас вскоре не будет. В декабре он уже не уверен в будущем существовании России.

Тем, кто живет в исторические времена, иногда трудно отстраниться, взглянуть на себя со стороны. Но нужно. Потому что, когда ты представляешь наше время в исторической перспективе, понимаешь, что наш героизм уже входит в мировые учебники. Что там говорить о национальных – просто поймите, что за этот год мы уничтожили больше врагов, чем за Первые и Вторые освободительные соревнования вместе взятые. Что наши потомки будут брать пример прежде всего с нас, а потом – с воинов УПА, сечевых стрелков УНР или казаков.

Это понимание поможет их не подвести.

За этот год каждый из нас стал сильнее. Мы получили хоть и болезненный, но уникальный опыт. Этот опыт мы передадим потомкам – но сначала нам нужно победить.

После этого года мы готовы. Мы прошли самое тяжелое – тот период, когда мы еще боялись противника. Теперь мы знаем, что способны победить. Что способны выдержать обстрелы, способны отвоевать свои земли, способны мобилизовать экономику, способны жить, любить, работать, что бы на нас не сыпал враг. Что ВСУ способны овладеть любой техникой на протяжении нескольких месяцев. Что мы действительно гораздо лучше, сильнее и умнее противника. Что мы – люди будущего.

Это главный урок 2022 года и залог нашей победы в 2023 году.

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