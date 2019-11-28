Как опыт Prozorro может спасти больше 5000 жизней

Почнемо з медичної сфери, зокрема — з питання трансплантації органів. На сьогодні цієї процедури в Україні потребує біля 5000 осіб. А держава щороку перераховує сотні мільйонів гривень за кордон, відправляючи українських пацієнтів на трансплантацію органів.

Зважаючи на такі критичні показники, policy makers вже давно зрозуміли, що Україні потрібно сформувати власну систему трансплантації. Так, в 2019 році вступив в силу закон №2694-VIII від 28 лютого 2019 року, який уможливив трансплантацію органів від неродинного донора. А Міністерство охорони здоров’я України придбало “Єдину інформаційну систему трансплантації”, в якій будуть зберігатися дані пацієнтів та донорів.

Але це лише початок на шляху до встановленої цілі. Далі ще складніше — створення бази даних пацієнтів та донорів, розробка пацієнтського шляху, побудова медичних потужностей, підвищення кваліфікації українських хірургів Цей проект був би надскладним, якби Україна не мала досвіду створення системи для публічних закупівель Prozorro.

Ні, йдеться не про ІТ-продукт або електронну базу даних. За своєю суттю та задачами "Єдина інформаційна система трансплантації" кардинально відрізняється від ІТ-системи публічних закупівель або продажу державного майна.

Prozorro — це дещо більше, ніж просто ІТ-платформа. Це велика екосистема, навколо якої розгорнулися два потужні ринки: публічних закупівель та продажу майна.

Цінність Prozorro — в екосистемі. Саме в ній зашиті правила гри для всіх учасників і саме вони фактично створюють ці ринки.

Поясню свій хід думок.

В Україні, скажемо відверто, не завжди дотримуються тих чи інших правил, які прописані на законодавчому рівні. Корупція виникає саме там, де можна їх обійти, — і роблять це в нашій країні досить часто.

Інша справа, якщо сама система працює так, що унеможливлює обхід закладених у ній алгоритмів. Наприклад, учасники системи публічних закупівель не можуть не дотримуватися процедур закупівель, які закладені у вигляді певних алгоритмів, бо, грубо кажучи, просто немає таких кнопок в ІТ-системі. Так, іноді корупція все ж таки виникає, але саме там, де відповідні правила можна обійти. Наприклад, в умовах тендерної документації. Але, порівняно з системою закупівель зразка 2013 року, коли існувало 1001 корупційна схема, зараз обійти правила набагато складніше.

В економічній літературі така побудова ринків називається дизайном ринків. Це така собі економічна інженерія, що використовує дослідження, теорію ігор, алгоритми та симуляції для створення максимально конкурентних ринків у тих сферах, де їх не було. Хтось, напевно, подумає: ринки на те й ринки, що їх не потрібно створювати. Всім відомо, що у точці рівноваги попит та пропозиція знайдуть одне одного за найбільш прийнятною ціною, і зовнішні сили для цього не потрібні.

Насправді ж дизайн ринків необхідний, особливо, коли йдеться про суспільні блага. Наприклад, проблему неякісного громадського транспорту вирішують жорсткі та зрозумілі правила гри для її учасників, а асиметрію інформації на кредитному ринку — рейтингові агентства на кшталт Moody’s та Standard&Poors.

Трансплантація — далеко не єдина сфера в Україні, яка потребує дизайну. Нещодавно компанія Prozorro.Продажі домовилась з Укрзалізницею про те, що всі вантажні вагони надаватимуться в оренду через Prozorro.Продажі. Як результат, на електронні торги виставлять 100% вантажного парку. Вигода для Укрзалізниці очевидна, та й задача нібито проста.

Але для створення ринку оренди вагонів УЗ потрібно не просто оголосити тендер.

Щоб досягти максимальної конкуренції та оптимальної ціни, не забуваючи про ефективне використання державних коштів, необхідно оперувати даними про те, якими оптимальними лотами виставляти послугу на аукціон та за якою початковою ціною. Такі дані вже накопичено у системі Prozorro.Продажі, і саме в їхньому аналізі полягатиме основне завдання дизайну ринку оренди вантажних вагонів УЗ.

Які ще ринки в Україні потребують дизайну? Безліч. Перше, що спадає на думку, — громадський транспорт, комунальні послуги, фондовий ринок, ринок праці та землі. Роботи багато, але саме створення цих ринків наблизить Україну до європейських країн.

P.S. Прочитати більше про дизайн ринків можна за посиланням на цю статтю в Harvard Business Review.