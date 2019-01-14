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14.01.2019, 15:30

Как отвязаться от российской повестки и создавать свою

Как отвязаться от российской повестки и создавать свою
блогер, журналист

Неважно, как вы расставляете свои акценты, если вы так или иначе тащите в наш умный и цивилизованный мир российский информационный хлам (укр.)

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Кажуть, що Росія ставиться до України як ревнивий чоловік, який не може пробачити зраду. Звідси її хворобливі реакції на наші успіхи або поразки, нав'язливість, істерики та агресія.

Насправді зрозуміти поведінку росіян нескладно, адже тваринні інстинкти та печерні пережитки - речі в принципі не надто складні, особливо якщо ти не намагаєшся шукати в них приховані сенси або мотиви. Головне - твоя реакція, твоє особисте ставлення до них.

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Ти можеш або прийняти божевілля, яке тобі нав'язують, або зробити все можливе, щоб воно тебе не торкнулося. І тут важливо не забувати, що реагуючи - навіть гостро, дотепно та аргументовано - ти стаєш частиною привнесеного ззовні дискурсу, а це і є головна мета його творців. Хворобі байдуже, як ти до неї ставишся, вона просто інфікує тебе, робить жертвою і знаряддям для розповсюдження, це головна і єдина її мета.

Саме тому, розуміючи, що будь-яка моя реакція, будь-яка емоція живить ворожий дискурс, я ґрунтовно переглянув питання своєї бодай несвідомої взаємодії з ним і зробив висновок, що весь час, витрачений на опонування росіянам, було витрачено марно, адже опонуючи ти підспудно визнаєш рівність свого візаві, визнаєш його суб'єктність. Зрештою, ти докладаєш зусиль, щоб переконати його, а це, в свою чергу, свідчить про певну міру небайдужості.

Зараз багато блогерів будують свій медійний капітал на тролінгу росіян. Я з великою повагою ставлюсь до творчої свободи інших, але не менш важливою я вважаю свободу оцінювати творчість. Мушу сказати, останнім часом всі ці відеороліки, чатрулетки та інший контент, який базується на російському питанні, викликає в мене суто естетичну відразу. Не має значення, які наголоси ви розставляєте, якщо ви разом зі своїм контентом тягнете в мій розумний і цивілізований світ некротичний російський мотлох. Якби не ви, я б про нього і не згадав. Коли ви вже розумієте, що потрібно створювати власний дискурс, а не мавпувати ворожий? Натомість ви розмінюєте ментальне здоров'я вашої аудиторії на хайп.

Політикам, які ліплять свої електоральні óбрази на протиставленні себе ворогу, на підкресленні власної відмінності від нього, я пораджу просто не красти. Ви не увляєте, наскільки така пасивність ефективна. Працюйте чесно, живіть гідно, і ви вже не схожі на росіян.

(Джерело - Facebook)

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Теги: інформаційна війна, російська дезінформація
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