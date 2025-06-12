В Украине пенсионные накопления чаще имеют мужчины, чем женщины. Так, по данным НКЦБФР, на конец первого квартала 2025 года 58% участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – мужчины, а 42% – женщины.

Если рассмотреть всех, кто имеет пенсионные накопления, то в каждой возрастной группе женщин меньше, чем мужчин. Наибольший гендерный разрыв в охвате пенсионными накоплениями – в возрастной категории 60+. Здесь мужчин на 50% больше, чем женщин. Наименьший разрыв – в категориях 50–60 лет и до 25 лет: мужчин больше на 23% и 27% соответственно.

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Это на самом деле очень серьёзная проблема. У женщин в Украине ниже государственные солидарные пенсии. В среднем государственная пенсия женщин более чем на 30% ниже, чем у мужчин. Женщины имеют значительно более высокий риск бедности в пожилом возрасте, чем мужчины. К низким пенсиям добавляется и то, что средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин. Поэтому они чаще живут в старости в одиночестве. А одному человеку на одну пенсию прожить значительно сложнее, чем двоим – на две.

Гендерный разрыв в пенсиях больше, чем в заработных платах. Это происходит вследствие сочетания двух факторов: более низкого уровня оплаты труда и меньшего трудового стажа у женщин по сравнению с мужчинами, в том числе по причине ухода за членами семьи, неоплачиваемого домашнего труда.

Эту диспропорцию могли бы компенсировать пенсионные накопления. Но пока этого не происходит.

Что можно сделать для улучшения ситуации: