В Україні пенсійні накопичення частіше мають чоловіки, ніж жінки. Так, 58% учасників недержавних пенсійних фондів (НПФ) є чоловіками, а 42% – жінками станом на кінець першого кварталу 2025 року, згідно з даними НКЦПФР.

Якщо взяти всіх, хто має пенсійні накопичення, то у кожній віковій групі жінок менше, ніж чоловіків. Найбільший гендерний розрив в охопленні пенсійними накопиченнями у віковій категорії 60+. Тут чоловіків на 50% більше ніж жінок. Найменший розрив у категоріях 50-60 років та до 25 років. Тут чоловіків більше ніж жінок на 23% та 27% відповідно.

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Це насправді – дуже серйозна проблема. Жінки у нас мають нижчі державні солідарні пенсії. Загалом державна солідарна пенсія жінок менша на понад 30%, ніж пенсія чоловіків. Жінки мають значно вищі ризики бідності в літньому віці, ніж чоловіки. До низьких пенсій додається також те, що середня очікувана тривалість життя жінок більша, ніж у чоловіків. Тому вони частіше в літньому віці живуть самотньо. А одній людині на одну пенсію прожити значно важче, ніж двом людям на дві.

В пенсіях гендерний розрив більший, ніж у заробітних платах. Так відбувається тому, що поєднуються два фактори: менший рівень оплати праці й менший стаж у жінок порівняно з чоловіками, зокрема через догляд за членами родини, неоплачувану хатню працю.

Цю диспропорцію могли б виправити пенсійні накопичення. Але поки цього не відбувається.

Що можна зробити для виправлення ситуації: