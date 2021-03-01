Как работает пропаганда России. Неожиданный, но идеальный пример

Мы все много раз слышали о том, что вначале совок, а потом и Россия пытаются создавать свою версию истории. Особенно чувствительной скрепой для них есть история Второй мировой войны.

Они принципиально и методично выпиливают все и везде, что указывает на роль СССР, как союзника нацистской Германии в 30-х годах прошлого века, что сильно помогло Германии развязать самую кровопролитную войну в истории человечества.

Россия хочет быть спасителем мира от нацизма, а не одним из виновников начала войны.

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Для достижения своих целей Россия поддает цензуре и удаляет любые упоминания о дружбе и сотрудничестве Германии и СССР до 1941 года.

Цензурирует даже на простом бытовом уровне, и я случайно зафиксировал пример такой манипуляции общественным мнением.

Смотрел по спутнику на канале ViaSat History английский сериал "Военные заводы" ("War Factories"), первый сезон, первую серию.

Точнее, даже не смотрел, а слушал краем уха про создание Германией своих военно-воздушных сил, и вдруг в какой-то момент пропал перевод на русский язык и пошел блок текста на английском языке...

...но текст был таким, что на русском языке такого по ТВ никогда не услышишь!!!

Английский профессор говорил о том, что в 30-е годы Германия давала СССР технологии и знания в авиастроении, а в ответ Союз позволил Германии построить в глубине СССР немецкие военные авиабазы, на территории которых немцы тестировали свои модели самолетов и отрабатывали тактику их использования в военных целях!

Текст преднамеренно "случайно" не был переведен на русский язык при переозвучке сериала, которую делали, скорее всего, в России и именно в момент переозвучки "мягко" цензурировали оригинальный материал.

В Интернете нашел эту серию онлайн, в точно таком же переводе, чтобы убедиться не техническая ли это ошибка спутникового ТВ, но...

...на разных ресурсах (например, видео с seasonvar) эта серия с этим же переводом не содержала этот фрагмент вообще! Если для трансляции через спутник русские просто не сделали перевод неудобной для них темы, то для сети – они его вообще ВЫРЕЗАЛИ!!!

Вот так русские создают историю...

Этот пример – очень яркое доказательство того, что любое вещание (ТВ или Инет) – это оружие в современных реалиях. С помощью правильного нарратива формируются нужные точки зрения, предпочтения и приверженность.

Зачем воевать и убивать, когда можно просто выработать лояльность к оккупанту, и страна сдастся сама, без боя?!

Да, телеканалы, ютуб-каналы, тик-токи, Телеграммы и прочие инфоканалы уже давно стали оружием.

Информационная гигиена важна, как никогда, а критическое мышление – главный элемент самообороны.

P.S. Предполагаю, переозвучку иностранных исторических документальных фильмов на русский язык можно сделать и в Украине – точно будет дешевле и без русской цензуры.

Пора говорить непривычную для советских поколений правду о роли СССР в создании военной мощи нацистской Германии...

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