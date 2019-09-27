Как за месяц развалили МОЗ, построенный Супрун

24 вересня працівники Міністерства охорони здоров'я України надіслали відкритого листа прем'єр-міністру Олексію Гончаруку. Вони просять очільника Кабінету міністрів розібратися в кадровому конфлікті, який розростається в відомстві. Держслужбовці звинувачують нове керівництво МОЗу у спробах блокування роботи, зупинці медреформи та поверненні до ручного управління сферою.

LIGA.net публікує версію одного з працівників Мінздраву про те, що ж відбувається в відомстві. LIGA.net також готова надати слово керівництву МОЗ.

В травні 2018 року я доєдналась до команди МОЗ України. Спочатку, як координатор донорської допомоги від ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), згодом, в лютому 2019 року, пройшла прозорий конкурс на посаду державного службовця. Таким чином я стала керівником експертної групи з питань євроінтеграції, координації донорської допомоги та міжнародного співробітництва.

Прийшла з бізнесу. Сама за освітою юрист.

Чому прийшла? Бо ще з 2016 року слідкувала за діяльністю МОЗ та, коли побачила впровадження дійсних змін, реальних кроків, крутої міжнародної експертизи, наявність стратегії та плану дій на 3-5 років. Я зрозуміла, що досить бути фейсбук-експертом, варто зробити й свій реальний внесок в розвиток держави.

Нарешті, в державному секторі я ідентифікувала команду, в якої було бачення і яка точно знала, як потрібно реалізовувати трансформацію системи охорони здоров’я в Україні, бо має іноземний досвід та знання, що мають на доказову базу.

Я була неймовірно вражена такою масштабною підтримкою міжнародних партнерів, високими оцінками міжнародною спільнотою вибраного Україною шляху трансформації охорони здоров’я, а також кількістю міжнародних заходів, на які запрошували команду МОЗ України в якості ключових спікерів-експертів.

Мабуть чи не вперше, мені було несоромно за державний орган та за його представництво.

Політичне керівництво держави змінилось – це звичайний процес держави і, по суті, всі були до цього готові.

Єдиною умовою кожного члена команди нових державних службовців МОЗ України – фахівців з питань реформ, було дотримання новим політичним керівництвом міністерства напрацьованих стратегій та планів трансформації системи охорони здоров’я, збереження засади розумності управлінні та ефективного менеджменту.

Всі ці запевнення в незмінності курсу трансформації системи охорони здоров’я з невеличкими правками декларувались та транслювались (і досі декларуються) на всіх публічних зустрічах та перемовинах новим політичним керівництвом міністерства.

Для побудови ефективного діалогу та для більш оперативного входження в курс справ новим керівництвом ми підготували всією командою державних службовців МОЗ максимально аполітичний документ (вперше в історії України) – "Перехідна книга", де чітко описується, що вже було зроблено, що зараз в процесі та що планується зробити в наступні 100 днів, 3-5 років.

Скоріш за все, а дивлячись на запити та доручення, які зараз надходять нашим командам від політичного керівництва, цю книгу ніхто й не відкривав.

З самого початку співробітникам Міністерства не були озвучені пріоритети трансформації системи охорони здоров’я: або ми їх зберігаємо, або вносимо корективи (якщо вносимо, то які саме, де). Ми, як команда нових державних службовців МОЗ, звикли до максимальної конкретики і чіткості поставлених задач.

Для моєї експертної групи міжнародного співробітництва – виставлення чітких пріоритетів є досить критичним моментом, оскільки міжнародним партнерам важливо знати чи ми продовжуємо розвиток та підтримку обраних раніше напрямків, що саме важливо зараз підтримати, на що фокусувати план їх програмних активностей (враховуючи, що саме зараз період формування бюджетів міжнародних партнерів на наступний рік). І явно меседжами "аби українці менше хворіли", "аби всі були забезпечені медичними послугами" - тут не обійдешся.

Наразі ми отримали призупинення формування державної політики (як виявилось, нове політичне керівництво не так бачить роль МОЗ, хоча це зафіксоване в законі – прочитати як заступник Міністра назвав закон "досить суб’єктивним" ви можете на інших ресурсах), зупинена реалізація міжнародних проектів технічної допомоги, а також реалізація проекту "Поліпшення здоров’я на службі у людей" за гроші Світового банку. Заблоковані субвенційні платежі проекту регіонам, не відбуваються заплановані активності, не призначений координатор проекту.

І замість діалогу та налагодження алгоритмів взаємодії, наприклад, моя експертна група весь час чула звинувачення в наш бік "Ви хочете підставити Міністра!" Погодьтесь, це не зовсім приємно, коли ти максимально намагаєшся бути відкритим, прозорим та розповісти як система-алгоритм, наприклад, підготовки зустрічей з іноземними делегаціями, супроводом відряджень закордон, міжнародною співпрацею, працює.

В ході однієї з нарад з заступником міністра та Директоратом медичних послуг МОЗ, що відбулась 23 вересня 2019 року, генеральному директору Директорату Оксані Сухоруковій було запропоновано звільнитись, тому що її погляди в організації роботи і впровадження трансформації системи охорони здоров’я кардинально відрізняються від поглядів заступника міністра. Далі заступник міністра зібрав спільну зустріч співробітників Директорату, до цього зібрання долучились також співробітники Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ, куди входить експертна група керівником якої я являюсь, на чолі з генеральним директором Іриною Литовченко.

Так, ми, як нові державні службовці, не зовсім розуміємо висловлювань "пропоную звільнитись". Це має дуже совєцький присмак. "Пропоную звільнитись…" інакше що? "Пропоную звільнитись…" бо що? "Пропоную звільнитись…" щоб що?

Співробітники задавали ці питання в ході цієї зустрічі, але чітких відповідей не почули. Були репліки заступника Міністра, що його не влаштовує, що генеральний директор Директорату медичних послуг МОЗ не має медичної освіти (на що ми запитали чи має її міністр?). Вимог до наявності медичної освіти для гендиректора Директорату МОЗ ніде не має. Далі були репліки репліки заступника Міністра про неприслухання до думки академіків, "світил" і "медичної еліти" у вирішенні нагальних питань і тд. Але знову таки, конкретної відповіді, в чому саме розходяться погляди заступника Міністра та генерального директора Директорату медичних послуг МОЗ ми так і не почули.

Ми вважаємо неприпустимим подібного роду формулювання в свою сторону, оскільки складали присягу служити Народу України, явно не для того аби якщо ти маєш іншу думку, захищаєш закон і зміни, які дійсно покращать життя та здоров’я громадян без красивих слів і роликів, але реальними діями – тобі просто було запропоновано звільнитись, бо ти не відповідаєш політичній адженді нової команди. То може хоча б представили свою політичну адженду? Бо виходить так, що публічно декларується незмінність курсу трансформації системи охорони здоров’я (запорукою саме цього є нові державні службовці МОЗ України), а насправді…

Наше завдання, як державної служби – працювати на благо кожного громадянина, розробляти і втілювати рішення, що мають поліпшити доступ до якісної медичної допомоги для кожного з нас. Обов’язок державних службовців - діяти в межах і у спосіб, визначений чинним законодавством України, без політичних ігрищ та адженд.

Тим часом, після нашої спільної зустрічі з заступником міністра, яка до слова ні до чого не призвела, окрім "будете розмовляти з Міністром", ввечері 23 вересня 2019 року в мережі Інтернет почали ширитись чутки, ніби ми на цій зустрічі сказали всі, що звільняємось через те, що дізнались про "аудит". Аудіозапис зустрічі є та там нема жодної нашої заяви про звільнення і жодного повідомлення заступника Міністра про "аудит".

Натомість, про "аудит" ми дізнались тільки з Інтернету. До речі, і "аудит" не виявився "аудитом", а щорічним оцінюванням державних службовців (стандартна процедура), наказ про таке оцінювання, до речі, був завантажений в нашу систему електронного документоббігу тільки 24 вересня 2019 року о 15:24, і ми аж ніяк не могли ввечері 23 вересня 2019 року знати про "аудит" і навіть якби знали, то навряд чи би злякались звичайної річної перевірки, яку передбачено постановою 640, що була підписана у 2017 році.

І це зовсім не збігається з інформацією, яку довкола поширює радник міністра Дмитро Раімов.

Щодо теперішніх комунікацій в МОЗі – це окрема тема.

Під час формування бюджету на 2020 рік заступниками та радникам міністра було прийнято політичне рішення скоротити фінансування ліків для орфанних хворих, що зафіксовано у письмовому вигляді. Після виникнення публічного скандалу, комунікаційна стратегія МОЗ була наступна: перекласти відповідальність на попередню команду та державних службовців.

Постійні маніпуляції, дезінформація радниками міністра громадськості стосовно роботи МОЗ протягом останніх трьох років – абсолютно інформаційно знищують дійсні досягнення команди державних службовців, які зараз працюють в МОЗ України..

Ми прийшли на державну службу з різних сфер абсолютно не для того аби бути "ручними" та виконувати рішення в залежності від політичних адженд керівництва. Ми прийшли служити інтересам громадян України, виконувати свою роботу професійно та ефективно в спосіб і в межах передбачений Конституцією та чинним законодавством України.

Аби привернути увагу Президента та Парламента до ситуації, що склалась в МОЗ та ймовірність зриву процесів впровадження реформи системи охорони здоров’я новим політичним керівництвом МОЗ, державні службовці МОЗ підготували відкритий лист до керівника Уряду.

Тиск на державних службовців – це приклад політичних репресій.

Наразі, замість діалогу, 25 вересня 2019 року о 17:50 (день публікації відкритого листа) ми отримали візит заступника міністра Олени Сімоненко до кабінетів держслужбовців МОЗ у супроводі трьох представників департаменту кадрового забезпечення та з нотуванням чогось в блокноти. На ранок 26 вересня 2019 року - на пропускних пунктах міністерства нас очікували списки співробітників, в яких потрібно було відмічатись з фіксуванням часу приходу на роботу. Даний процес створив певне блокування роботи вранці, оскільки деякі співробітники простояли на чек-ін близько 30-40 хв, хоча прийшли вчасно.

Нам не було повідомлено та роз’яcнено про необхідність таких заходів, натомість радник Міністра Раімов повідомив на прес-брифінгу, що таким чином "почався аудит". Такі ж списки з фіксацією часу покидання будівлі нас очікували і ввечері. Протягом всієї другої половини дня надсилаються доручення від заступника міністра з запитами інфо та швидкими дедлайнами. По суті, вся команда повинна оперативно готувати інфо у відповідь на доручення замість того аби виконувати потрібні пріоритетні задачі.

Така атмосфера та дії явно не сприяють налагодженню діалогу, про який нам пообіцяли після відкритого листа до прем’єр-міністра.

У реальності робота міністерства фактично паралізована останні три тижні:

- не підписуються навіть документи щодо закупівель та поставки ліків для важкохворих пацієнтів;

- призупинено процес автономізації Інституту раку, Інституту серця, ОХМАТДИТ, Інститут дитячої кардіології ім. Ємця. Послуги у цих закладах мають з 2020 року стати доступними для всіх у межах Програми медичних гарантій згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення";

- блокуються всі нормативні акти, які необхідні для вчасного запуску наступного етапу медичної реформи на вторинці і третинці (на рівні амбулаторної та спеціалізованої медичної допомоги);

- блокуються всі нормативні документи та рішення для нормальної роботи Національної служби здоров’я — це забезпечення нормальної роботи та фінансування понад 1000 медичних закладів первинки та програма "Доступні ліки";

- не затверджується реєстр цін на Нацперелік, що дозволить уникнути завищення цін на лікарські засоби, які закуповуються медичними закладами самостійно через систему ProZorrо, завдяки якому заклади зможуть забезпечити більше безоплатних ліків для своїх пацієнтів під час лікування в стаціонарі.

Ми стали державними службовцями не тому, що більше нічого не вміємо і не можемо реалізувати себе в житті. Ми тут, бо ми дійсно віримо в зміни і ми дійсно хочемо докласти максимально зусиль, застосувати всі свої навички, здобуті знання та досвід в реальній та чесній трансформації системи охорони здоров’я. Ми звикли говорити по суті та оперуючи доказовою базою, а не "по понятіям" та маніпуляціями і відвертою брехнею.

Головна задача для нас - це здоров’я українців. Нам каже радник міністра, яка раніше була в команді Богатирьової, а також є лобісткою фармкомпаній "Я не така!" (тобто " не залишу вте, що ви незгодні закуповувати препарат за $4 000, просто так!"), то хочеться сказати: Ні, шановні, це ми не такі. Ми не боїмось.

В нас є Честь і Гідність. Наша Присяга = понад усе. Нами не можна керувати в "ручному" режимі. В роботі ми керуємось законами та Конституцією, впроваджуємо затверджені Урядом плани та стратегії, а не політичними аджендами чи бажанням вигоди. І вам, шановні, прийдеться звикнути, що ми не будемо мовчати, ми не будемо приховувати правду. Звикніть, що ми не будемо "перефарбовуватись" просто тому, що ми від початку НЕ Є ФАРБОВАНІ. Ми аполітичні і ми здорову націю та за успішну сильну Україну, яка для нас понад усе, гідність якої загартована на Майдані та відвойовується на Сході і в Криму.