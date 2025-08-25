На кого в конечном счете ляжет эта задача – на выгоревшее, но закаленное поколение 80-х, или на поколение тех, чьи родители сейчас воюют

Оглядываясь на годы Независимости, можно констатировать, что поколение Х – те, кто родился с середины 70-х до середины 80-х, – действительно уникально с точки зрения пережитого опыта.

Мы родились в СССР, застали еще пионерию и даже кое-кто – комсомол, но формировались уже в первые годы Независимости. Наше мировоззрение складывалось из сплошных осколков – бунт против прошлого, поиск новых авторитетов, попытка выжить в хаосе и одновременно найти себя.

Формировались по-разному и с разными ценностными установками. Хаотизацией в голове, отторжением родительских и созданием собственных героев, изобретением новых способов выживания и приспособленчеством.

Распад Союза, галопирующая инфляция 90-х, шоковая экономическая терапия, три революции, экономический кризис 2009-го, начало войны 2014-го, ковид, полномасштабка. И все это пришлось как раз на самые продуктивные годы жизни. То есть если в целом оглядывать это – мое – поколение, то оно пережило социально-психологических потрясений (на данный момент) едва ли не больше всего. Если и существует измерение поколенческих стрессов, то мы, пожалуй, – чемпионы по уровню кортизола.

С другой стороны, это поколение, которое практически не реализовало себя политически. Оно не стало доминирующим ни при одном президенте. И, скорее всего, уже не станет.

Мы часто дискутируем в коллективе, где Х-ов уже очень мало, а большинство – миллениалы и даже зумеры (те, кто родился в промежутке 1997–2009 годов), будет ли у людей, которые вышли на свой первый "картонный майдан", подобный опыт и политическая реализация. И на кого в конечном счете ляжет строительство послевоенной Украины — на выгоревшее, но закаленное поколение 80-х, или на поколение тех, чьи родители сейчас воюют?

Откровенно говоря, я – за последних. Потому что новая жизнь будет стремиться не только к новому слову, но и к новым подходам. И если лозунг "Прочь от Москвы!" будет продолжать работать и дальше, то наполнение ему придется придавать не седовласым дедам, а тем, кто не уехал из Украины, видит здесь свое будущее и самореализацию. Наполнять этот лозунг смыслом будут уже те, кто вырос в свободе и не знает, что такое имперское бремя в детстве. Но наверняка осознал ценность своей земли, своего времени, своей миссии.

Именно у этого поколения есть большой шанс построить Великую Украину. И, возможно, в этом и заключается красота Независимости – что она открывает двери тем, кто придет после нас.

