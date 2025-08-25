На кого врешті-решт ляже це завдання – на вигоріле, але загартоване покоління 80-х, чи на покоління тих, чиї батьки зараз воюють

Озираючись на роки Незалежності, можна констатувати, що вікове покоління Х – тих, які були народжені з середини 70-х до середини 80-х, – дійсно є унікальним з погляду пережитого досвіду.

Бо ми народилися в СРСР, застали ще піонерію і навіть дехто комсомол, але формувались вже в перші роки Незалежності. Наш світогляд складався з суцільних уламків – бунт проти минулого, пошук нових авторитетів, спроба вижити в хаосі й водночас віднайти себе.

Формувались по-різному і з різними ціннісними установками. Хаотизацією в голові, відторгненням батьківських і створенням власних героїв, винайденням нових методів виживання і пристосуванством.

Розвал Союзу, галопуюча інфляція 90-х, шокова економічна терапія, три революції, економічна криза 2009-го, початок війни 2014-го, ковід, повномасштабка. І все це припало якраз на найпродуктивніші роки життя. Тобто якщо загалом оглядати це – моє – покоління, то воно мало соціально-психологічних потрясінь (на цей час) чи не найбільше. Якщо й існує вимір поколіннєвих стресів, то ми, мабуть, – чемпіони за рівнем кортизолу.

З іншого боку, це покоління, яке практично не зреалізувало себе політично. Бо воно не стало домінантним за жодного президента. І, найімовірніше, уже не стане.

Ми часто дискутуємо у колективі, де вже дуже мало Х-ів, а більшість – міленіали й вже навіть зумери (ті, які народжені в проміжку 1997–2009 років), чи буде у людей, які вийшли на свій перший "картонковий майдан" подібний досвід і політична реалізація. І на кого врешті-решт ляже побудова післявоєнної України – на вигоріле, але загартоване покоління 80-х, чи на покоління тих, чиї батьки зараз воюють?

Відверто кажучи, я – за останніх. Бо нове життя прагнутиме не тільки нового слова, але й нових підходів. І якщо лозунг "Геть від Москви!" і далі працюватиме, то його наповнення муситимуть укладати не сивочолі діди, а ті, хто не виїхав з України, бачить тут своє майбутнє і реалізацію. Наповнювати це гасло сенсом будуть вже ті, хто виріс у свободі й не знає, що таке імперський тягар у дитинстві. Але напевне усвідомив цінність своєї землі, свого часу, своєї місії.

Саме у цього покоління є великий шанс побудувати Велику Україну. І, можливо, саме в цьому і є краса Незалежності, що вона відкриває двері тим, хто прийде після нас.

