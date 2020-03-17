Киев на карантине: труднее будет сейчас - легче отделаемся потом

Київ стає схожим на фортецю. Завмирають торговельні центри. Вулиці позбуваються заторів. Літак у небі стає рідкістю.

Столична влада виділяє 10 млн гривень на закупівлю масок. Замовлено 100 000 експрес-тестів на коронавірус. Декілька тисяч вже в наявності, ще кілька тисяч - на розмитненні.

Зачиняється все, що не є критичним для життєзабезпечення. Все, крім магазинів продуктів, промтоварів, заправок, банків.

Абсолютно логічні кроки міста-мільйонника. Місто готується до буревію, який вже охопив світ.

А люди дивні. Вони наче не бачать, що темпи пандемії зростають. Вони не сприймають протиепідеміологічні заходи як щось проти чогось. Це для них лише додатковий привід зібратися у гучні компанії, влаштувати шопінг у торговельних центрах, вишикуватися в чергу і поцілувати ікони.

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Сюрреалізм.

Тому я вже вдруге вітаю дії міської влади і закликаю усіх вичекати, зупинитися, дистанціюватися.

Важче буде зараз - легше відбудемося потім.

По-перше, поважайте лікарів. Звільніть їх від своїх нетермінових справ та скарг.

Не будьте бидлом, пропускайте швидкі. Навіть не тому, що в кареті може бути людина з коронавірусом при смерті. Просто подекуди складається враження, що бригади в заторах Києва проводять більше часу, аніж безпосередньо на викликах. Так само, як Армія тримає небо над нашими головами на фронті, лікарі муситимуть тримати його зараз по всій країні. І їх потрібно берегти.

По-друге, стежте за собою. В разі занедужання, звертайтесь до свого сімейного лікаря за консультацією.

Не займайтесь самолікуванням.

По-третє, для киян - 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 із мобільного (згідно з тарифами оператора) - цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном", куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу.

А за номером 15-51 слід телефонувати тим, хто повернувся з іншої країни, аби його стан моніторили.

По-четверте, для всієї України отут купа докладної інформації про коронавірус і що робити, якщо ви у себе його запідозрили. Зокрема, є телефон служби НСЗУ - 16-77.

По-п'яте, є цілий сайт, де розписано, скільки у нас апаратів штучного дихання, що робити, якщо ви за кордоном тощо.

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По-шосте, ліків і профілактики від коронавірусу не існує. Не існує, навіть якщо написано, що якийсь препарат випробувано в українській академії медичних наук в якомусь інституті імені когось, з посиланням на якийсь український типу науковий журнал, за підписом вітчизняного світила, а під цими ліками ще підписався відомий політичний діяч.

Це взагалі окреме питання - питання псевдонауки, атестації наукових установ, реформи науки. Ми це лайно плекали 30 років і досі не встигли з цим розібратися. Залиште це вченим, Науковому комітету, Національній раді з питань розвитку науки і технологій, міжнародним експертам. Зараз не до цього.

Просто не зважайте і засвойте - ліків не існує. Також ліки не продаються на оелікс. Не ведіться.

По-сьоме, зберігайте спокій, мийте руки, будьте людяними.

Коронавірус - не російські ГРАДи. Пережили 2014-й, то зараз тим більш переживемо.

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По-восьме, не вигрібайте всю їжу з прилавків, голоду не буде, а от вівсяних пластівців на ранок я собі вчора придбати не зміг.

По-дев'яте, мийте руки.

І останнє. Я вже бачу, що вирують думки щодо комендантської години і догляду особистих речей, транспортних засобів тощо. Отут, шановні дивні люди у владі, ви втрачаєте береги. Міністерство внутрішніх справ, навіть під керівництвом найнезаміннішого міністра, не зможе вгледіти у кишенях громадян або в автотранспорті коронавірус.

Він дуже маленький, а електронних мікроскопів у вас немає. Не виглядайте ідіотами більше, аніж ви вже є.

Я розумію, що існує велика спокуса під шумок карантину зробити тимчасову поліцейську державу на умовні 100 днів з пролонгацією на ще, і ще, і ще 100 днів, але утримайтесь.

Бо лусне.

Всі будьте здорові. Тримайте голови в холоді, а ноги - в теплі.

Переможемо.

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