Китаю удалось, а Европе пока нет: жесткий карантин – первый шаг, а не панацея от COVID-19

У той час, коли Європа, включаючи Україну, готується до тяжкої зими, втрачає людей, повертає обмеження на пересування, навчання, роботу і дозвілля, розгортає лікарняні ліжка у готелях і спортивних аренах, а правлячі уряди втрачають довіру населення, багато країн у Східній Азії і Океанії вже тижнями фіксують НУЛЬ нових випадків COVID-19, стрімке економічне зростання (Китай виріс у 3 кварталі майже на 5%, Сингапур – майже на 8%) і безпрецедентну популярність урядів, які лише нещодавно вводили драконівські заходи по боротьбі з епідемією (у Новій Зеландії правляча партія щойно отримала більше ніж 50% голосів на парламентських виборах).

На традиційних жовтневих канікулах Китай повернувся до інтенсивних подорожей всередині країни і вільного дозвілля, включаючи відвідування закладів харчування, без (принаймні, поки що) спалахів коронавірусної хвороби.

При тому, що початкова реакція на епідемію у Європі і Східній Азії була майже ідентичною: жорсткий карантин, що ж тоді в Європі пішло не так?

Досвід Східної Азії говорить, що жорсткий карантин – це лише перший крок, але НЕ вирішення проблеми.

Успішним рішенням є СИСТЕМА загального тестування (нещодавно, в Китаї за тиждень відтестували понад 10 млн мешканців міста Циндао на північному сході країни, де напередодні було виявлено лише 12 випадків хвороби) і ретельного відслідковування пересування і контактів кожного громадянина (система QR-кодування у Китаї, Південній Кореї і Сінгапурі; "Дія", де Ти?).

Масова і ефективна державна комунікація, включаючи систему винагороджень і покарань, сприяє тому, що громадяни дотримуються порад щодо соціального дистанціювання, особистої гігієни і носіння масок.

Що все це може означати?

Успішні країни у Східній Азії в результаті своєї пильності, солідарності і відповідальності отримують довготермінову перевагу у конкуренції з Європою і США. Їхні економіки швидко відновлюються, школярі і студенти вчаться в аудиторіях, а не гають час перед монітором, бізнеси продуктивно зростають. (Стартап у Національному університеті Сингапуру щойно успішно розробив і вже перевірив однохвилинний дихальний тест на COVID-19 з 90% точністю).

Якщо до цього додати традиційно значно вищий рівень заощаджень у Східній Азії (що означає більше ресурсів для приватних і державних інвестицій), то ця перевага може бути вирішальною на десятиліття (якщо не століття) наперед.

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