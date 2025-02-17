Какими являются его потери и достижения? Ведь война принесла не только разрушения, но и открыла окно возможностей для украинских издателей

2022 год стал точкой невозврата для украинского книжного бизнеса. С одной стороны — постоянные обстрелы, потери, изменения в экономике страны. С другой — российскую книгу наконец запретили, и украинские издатели смогли полноценно представить свои книги читателям. Несмотря на то, что у украинских издателей в 2022 году появилось больше возможностей, количество названий за год уменьшилось и составило 9 691, а общий тираж — 11,7 млн экземпляров.

Эти данные предоставила Книжная палата — единственный источник подобной статистики. Но важно отметить, что в подсчеты Книжной палаты входят только те наименования и тиражи, которые подают сами издатели. То есть если издатель не подал данные о своих книгах, они не учитываются. Поэтому цифры приблизительные.

Следующий, 2023 год, был очень успешным для издателей. Книжная палата зафиксировала рост до 15 000 наименований и 24,6 млн экземпляров. Тогда украинские книги и культура в целом достигли пика популярности.

Однако 2024 год показал уменьшение количества изданных названий на 18%. Но общий тираж вырос на 6% и достиг 26 млн. Это означает, что рынок адаптируется: меньше наименований, но большие тиражи популярных жанров (фэнтези, романтические романы) и мировых бестселлеров.

Еще пять лет назад тиражи в 20 тысяч экземпляров казались фантастикой для Украины, а сейчас это становится нормой. Например, роман "Покинь, если любишь" Коллин Гувер стал бестселлером №1 в Украине в 2024 году с тиражом 70 тысяч экземпляров. Недалеко ушла другая книга этого же автора — "Останься, если любишь". Ее тираж составил 58,2 тысячи экземпляров, и ее также выпустило издательство Vivat.

Однако значительная часть литературы сталкивается с трудностями.

Что происходит с детскими книгами?

Отдельная проблема — детская литература. Если в начале войны она занимала 50% издательского портфеля Vivat, то сейчас — лишь 15%. При этом средние тиражи упали с 4–6 тысяч до 2–3 тысяч экземпляров.

Меньшие тиражи означают более высокую себестоимость, что сказывается на цене. Издатели стараются не поднимать цены, уменьшая собственную прибыль, но это не всегда возможно.

Важной для издателей стала государственная программа єКнига для 18-летних. Согласно ей, молодежь соответствующего возраста получает 908 гривен для покупки книг. Причем потратить их можно только на книги украинских издателей, изданные на украинском языке. Однако формат каждый выбирает сам — бумажная, электронная, аудиокнига или книга шрифтом Брайля. А выбор книг на украинском рынке сейчас очень большой, и каждый может найти что-то по душе.

Книжный рынок в 2025 году: где мы и куда движемся?

Тренд на большие тиражи популярных книг, вероятно, сохранится. В то же время нишевое книгоиздание, детская литература и академическая книга нуждаются в поддержке. Без механизмов государственной помощи издателям этих направлений будет сложно развиваться.

Но есть и позитивные изменения. Украинцы начали больше говорить о книгах. Растет количество книжных клубов, в том числе в прифронтовых городах. Telegram-каналы о литературе набирают десятки тысяч подписчиков, формируя активное читательское сообщество.

Книга становится не только развлечением, но и способом объединить украинцев в трудные времена. Меня радует, что увеличивается количество книжных фестивалей и ярмарок. Кстати, они уже начали объявлять даты проведения в 2025 году.

Фестиваль "Книжкова країна" на ВДНХ стал важным событием в литературном процессе. Весной 2024 года его посетили около 60 000 человек, а осенью — более 70 000. Это отличный показатель, демонстрирующий востребованность книг среди украинцев.

Растет и количество книжных магазинов, а это очень важный показатель для культурного облика страны. Если сравнивать Украину с Польшей, нам есть куда расти. Но я считаю, что если в каждом городе будет по 2–3 книжных магазина, украинцы начнут читать больше.

Что украинцы читают во время войны?

Вырос спрос на художественную литературу — фэнтези и романтические комедии. Это одновременно и эскапизм для украинцев, ежедневно страдающих от войны, и общий мировой тренд. До полномасштабного вторжения украинцы больше покупали нон-фикшн, он по-прежнему популярен, но художественная литература его обошла.

Выходят серии книг, посвященных психологии. В то же время тренд на свое, украинское, открыл для многих нашу классику. Произведения Пантелеймона Кулиша, Григория Квитки-Основьяненко и Віктора Домонтовича пользуются большим спросом среди читателей.

Я верю, что украинский книжный рынок не просто выстоит в 2025 году, а укрепится.

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