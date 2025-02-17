Якими є його втрати і досягнення. Адже війна принесла не лише руйнування, але й відкрила вікно можливостей для українських видавців

2022 рік став точкою неповернення українського книжкового бізнесу. З одного боку — постійні обстріли, втрати, зміни в економіці країни. А з іншого — російську книжку нарешті заборонили, і українські видавці змогли повноцінно представити свої книжки читачам. Попри те, що в українських видавців зʼявилося у 2022 році більше можливостей, кількість назв за рік зменшилась і становила 9 691, а загальний наклад — 11,7 млн примірників.

Це дані Книжкової палати — єдиного джерела подібної статистики. Але важливо зазначити, що до підрахунків Книжкової палати входять лише ті найменування і наклади, які подають видавці. Тобто якщо видавець не подав дані про свої книжки, то їх не врахують. Тому ми говоримо про приблизні цифри.

Наступний, 2023 рік, був дуже успішним для видавців. Книжкова палата зафіксувала зростання до 15 000 назв і 24,6 млн примірників. Тоді українські книжки і культура загалом досягли пікової популярності.

Проте 2024 рік показав зменшення кількості виданих назв на 18%. Але загальний наклад зріс на 6% і сягнув 26 млн. Це означає, що ринок пристосовується: менше назв, але більші наклади популярних жанрів (фентезі, романтичні романи) і світових бестселерів.

Ще п’ять років тому наклади 20 тисяч примірників були фантастичними для України, а зараз це стає нормою. Наприклад, роман "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер став бестселлером №1 в Україні у 2024 році з накладом 70 тисяч примірників. Не далеко й інша книжка цієї авторки — "Залишся, якщо кохаєш". Вона має наклад 58,2 тисячі примірників і її теж видали ми у Vivat.

Однак великий сегмент літератури стикається з труднощами.

Що відбувається з дитячими книжками?

Окрема проблема — дитяча література. Якщо на початку війни вона займала 50% видавничого портфеля Vivat, то зараз — лише 15%. Водночас середні наклади впали з 4–6 тисяч до 2–3 тисяч примірників.

Менші наклади означають вищу собівартість, що позначається на ціні. Видавці намагаються не підіймати ціни, зменшуючи власний прибуток, але це не завжди можливо.

Важливою для видавців стала державна програма єКнига для 18-річних. Згідно з нею, молодь відповідного віку отримує 908 гривень, щоб придбати собі книжки. Важливо, що витратити їх можна лише на придбання книжок українських видавців, виданих українською мовою. Проте формат кожен може обирати самостійно — паперова, електронна, аудіо чи книжка шрифтом Брайля. А вибір книжок на українському ринку зараз дуже великий і кожен може обрати щось до душі.

Книжковий ринок у 2025 році: де ми є і куди рухаємося?

Тренд на великі наклади популярних книг, ймовірно, збережеться. Водночас потребує підтримки нішеве книговидання, дитяча література та академічна книга. Без механізмів державної допомоги видавцям цих напрямів буде важко розвиватися.

Але є й позитивні зміни. Українці почали більше говорити про книжки. Зростає кількість книжкових клубів, зокрема й у прифронтових містах. Телеграм-канали про літературу набирають десятки тисяч підписників, формуючи активне читацьке середовище.

Книжка стає не лише розвагою, а й способом об’єднати українців у важкі часи. Мене дуже тішить, що збільшується кількість книжкових фестивалів і ярмарків. Вони вже, до речі, почали оголошувати дати проведення у 2025 році.

"Книжкова країна" на ВДНГ стала важливою подією у літературному процесі. Навесні 2024 року фестиваль відвідали близько 60 тисяч людей, а восени — понад 70 тисяч. Це дуже хороший показник, який демонструє актуальність і попит на книжки серед українців.

Зростає кількість книгарень, і це дуже важливий показник для культурного обличчя країни. Якщо порівнювати Україну і Польщу, наприклад, то нам є куди рухатись. Але я вважаю, що якщо у кожному місті буде по 2-3 книгарні, то українці читатимуть більше.

Що українці читають під час війни?

Зріс попит на художню літературу — фентезі і ромкоми. Це водночас ескапізм для українців, які щодня потерпають від війни, і загальний світовий тренд. До широкомасштабного вторгнення українці більше купували нонфікшн, він і досі популярний, але художня література його обігнала.

Виходять серії книжок, присвячених психології. Водночас тренд на своє, українське, відкрив для багатьох нашу класику. Твори Пантелеймона Куліша, Григорія Квітки-Основʼяненка чи Віктора Домонтовича користуються значним попитом серед читачів.

Я вірю, що український книжковий ринок не просто вистоїть у 2025 році, а зміцніє.

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