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09.04.2020, 10:59

Когда же прекратится этот праздник ненависти и срача

Когда же прекратится этот праздник ненависти и срача
CEO в Gres Todorchuk PR

В телеэфире урока математики, учительница Елена Бурдун ошиблась в уравнении, получив после этого волну критики в соцсетях. Люди, вы серьезно?

Вчера в телеэфир вышел урок математики для пятого класса в рамках Всеукраинской школы онлайн. В нем учительница Елена Бурдун ошиблась в примере "30.2 - 2.2", вместо "28" написав на доске "18".

Через пару часов после передачи в сети начался хейт такой силы, как будто учительница математики на глазах у зрителей призналась, что у нее три класса образования, а на съемку она попала через постель.

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В адрес Бурдун летели слова "дура", "ничтожество", "тупица", "кретинка". Зоя Литвин написала, что журналисты звонили в школу узнать, как накажут этого непрофессионального человека. Что ж. Человек, который работает по 14 часов в день, впервые в своей жизни ведет урок перед камерой, действительно заслуживает этих слов. 

А люди, которые их писали, никогда не делали ошибок. Они безупречны.

Бурдун ошиблась. Да. Оговорилась от волнения, или от усталости, или от обоих факторов. Редакторы, которые пропустили это в эфир, ошиблись. Да. Так бывает.

Но когда же, наконец, прекратится этот праздник ненависти и срача? Когда же, наконец, прекратится эта повсеместная радость от того, что кто-то "обосрался, обгадился, облажался"? 

Когда прекратятся эти пляски у костра вокруг новой жертвы, которую нужно смешать с говном и сравнять с землей, чтобы другим не повадно было? Когда сидеть и громогласно вещать из своего фейсбука станет менее модным, чем создавать проекты, которые будут приносить реальную пользу.

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Мы никогда ничему не научимся, никогда ничего не сделаем и никогда не вылезем из той помойной ямы, в которой находимся сейчас, если не начнем принимать ошибки, как совершенно обязательное условие для роста.

Еще два месяца назад никто не представлял, что можно запустить онлайн образование в масштабах страны. Да, неидеально. Да, в режиме совершенного аврала и кризиса. Да, в напряжении и давлении. Но запустить. Понимаете? 

Любой процесс нужно обкатать, чтобы он начал работать без сбоев. А до этого ошибиться много-много раз. И не бояться этого.

В Стэнфорде, где мы с мужем были два года назад, нам читали лекцию о секрете успеха компаний Кремниевой долины. Если коротко: вы должны ошибиться как можно быстрее, ОТПРАЗДНОВАТЬ ошибку (даже выражение для этого есть celebrate failure), встать и пойти дальше. И за эту ошибку не должны ругать. Потому что иначе тебе не захочется продолжать. 

Тебе захочется сказать: да ну вас всех и уехать домой к семье, вместо того, чтобы торчать без выходных перед камерой.

Мне очень жаль, что Бурдун стала жертвой хейтеров и испытала на себе всю мощь фейсбук-сообщества имени "Ніщо так не радує, як те, що у сусіда хата згоріла".

Я очень хочу поддержать ее, а также всех, кто делает проект "Всеукраинской школы онлайн. Не останавливайтесь, пожалуйста. Отпразднуйте эту ошибку и двигайтесь дальше.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: математика, Елена Бурдун, Всеукраинская школа онлайн, Ярослава Гресь
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