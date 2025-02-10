Нам категорически нельзя допустить разрушения доверия между военными и гражданскими

В медиа время от времени появляется информация о случаях избиений в ТЦК. Я не специалист в этих вопросах. Поэтому выскажу здесь свое скромное мнение исключительно с точки зрения гражданской позиции.

Страна мобилизует в месяц десятки тысяч людей. Случаи злоупотреблений, о которых сообщают СМИ, — десятки, максимум сотни, но все равно заметно меньше 1%. Понятно, что не все попадает в медиа. Однако нужно понимать, что при таких масштабах свести их полностью к нулю сложно. И все же это не означает, что правонарушения — это нормально.

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В ТЦК служат военные, такие же украинцы, как и мы с вами. Большая часть военных в ТЦК прошли через ад войны и получили ранения.

Но есть и небольшая часть тех, кто никогда не был на фронте — для них военная форма всего лишь прикрытие для своих коррупционных интересов.

Армия — это срез общества, а ТЦК — часть армии. К сожалению, такие люди есть везде. И были во всех странах, во время каждой войны.

Случаи злоупотреблений должны расследоваться быстро и беспристрастно. С любой стороны — и когда убийца приносит взрывчатку под ТЦК за российские рубли, и когда оборотни, прикрываясь украинской военной формой, прессуют и избивают людей.

Потому что справедливость не может быть избирательной. Она либо есть, либо ее нет. Нам категорически нельзя допустить разрушения доверия между военными и гражданскими. Это именно то, чего добивается вся российская агентура, вливая миллиарды в раскачивание малейших недопониманий.

Древнеримский принцип: "разделяй и властвуй". Десятки тысяч ботов, закрытых страниц, медиапомоек берут под микроскоп и раздувают все, что нам наиболее больно.

Везде есть идиоты. Но если за поднятую руку против военного в ТЦК будет такое же неотвратимое наказание, как и в случае, если он сам позволил себе лишнее, — такие случаи быстро прекратятся.

Потому что всем сразу станет ясно: в этот момент ты больше не военный и не гражданский, не мобилизованный и не работник ТЦК.

Как только ты нарушил закон — для своего общества ты сразу становишься преступником. И судить тебя будут именно как преступника.

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Стабилизировать общество все еще возможно. Несмотря на три тяжелых года полномасштабной войны, наши люди все еще объединены, сильны, активно и массово помогают фронту.

И пока эта вера жива — важно удовлетворить запрос на закон и справедливость.

Можно установить даже значительно более жесткие наказания за такие правонарушения в военное время.

Главное, чтобы эти правила действовали для всех. Без исключений.

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