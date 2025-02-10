Нам категорично не можна дозволити вбити довіру між військовими і цивільними

У медіа час від часу з'являється інформація про випадки побиття в ТЦК. Я не фахівець в цих питаннях. Тому скажу тут свою скромну думку суто з погляду громадянської позиції.

Країна мобілізує в місяць десятки тисяч людей. Кейсів зловживань з того, що є в медіа, – десятки, максимум сотні, але все одно відчутно менше ніж 1%. Зрозуміло, що не все попадає в медіа. Однак треба розуміти, що на таких великих цифрах звести повністю до нуля важко. І все одно це не означає, що правопорушення це нормально.

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У ТЦК служать військові, такі самі українці, як ми з вами. Велика частина військових в ТЦК пройшли пекло війни й отримали поранення.

Але є і невелика частина тих, хто ніколи не був на фронті, для них військова форма – це просто прикриття своїх корупційних інтересів.

Армія – це зріз суспільства, а ТЦК – частина армії. На жаль такі є всюди. І були у всіх країнах, під час кожної війни.

Випадки зловживань мають розслідуватись, швидко і неупереджено. З будь-якого боку – і коли вбивця приносить за російські рублі вибухівку під ТЦК, і коли якісь перевертні, прикрившись українською військовою формою, пресують і б'ють людей.

Бо справедливість не може бути вибірковою. Вона або є, або її немає. Нам категорично не можна дозволити вбити довіру між військовими і цивільними. Це рівно те, чого добивається вся російська агентура, вливаючи мільярди в розхитування найменших непорозумінь.

Давньоримський принцип: "розділяй та володарюй". Десятки тисяч ботів, закритих сторінок, медіапомийок беруть під мікроскоп і розкручують все, що нам найбільше болить.

Всюди є ідіоти. Але якщо на підняту руку проти військового в ТЦК буде таке саме невідворотне покарання, як і у випадку, коли він сам дозволив собі лишнє, – ці випадки швидко припиняться.

Бо всім одразу стане зрозуміло: в цей момент ти більше не військовий і не цивільний, не мобілізований і не працівник ТЦК.

Щойно ти порушив закон, для свого суспільства ти одразу – злочинець. І судитимуть тебе як злочинця.

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Стабілізувати суспільство ще цілком можливо. Попри три важкі роки повномасштабки, наші люди ще доволі об'єднані, сильні, дієво і масово допомогають фронту.

І поки ця віра ще є – важливо задовольнити запит на закон і справедливість.

Можна встановити навіть значно жорсткіші покарання за такі правопорушення під час війни.

Головне, щоб ці правила діяли для всіх. Без винятків.

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