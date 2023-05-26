Контрнаступление имеет все шансы отвоевать Крым

Возвращение Крыма находится в верхней части списка оперативных пожеланий украинского генштаба.

Некоторые эксперты, в частности высокопоставленные чиновники США, считают эту цель нереалистичной. Атака Крыма из Херсонской области, вероятно, будет включать в себя встречное форсирование реки Днепр, ожесточенные бои за выход на узкий Перекопский перешеек. А затем, в сущности, лобовые атаки на заминированные заграждения с целью прорыва линий российской обороны. И все это перед сильной русской артиллерией. Украине будет мешать отсутствие авиации и дальнобойных огневых средств, а также отсутствие десантных или авиадесантных платформ, что делает лобовую атаку почти единственным вариантом.

Однако, несмотря на сложность, задача далека от невыполнимой. От гуннов и монголов до британцев, большевиков и немцев многим армиям захватчиков удалось завоевать Крым. Кроме того, боевой дух Украины, мастерство руководителей армии и общевоенные возможности превосходят русские. А развертывание одиннадцати новых бригад с прекрасным западным снаряжением значительно укрепило сухопутные силы.

Как может выглядеть крымское наступление? Украинские военные могут производить сложные операции с использованием беспилотников, артиллерийских ударов и сил специальных операций. Однако есть и лучший способ, с меньшими потерями. Он предусматривает сосредоточение у Днепра большей части новых мобильных бригад, большого автомобильного и железнодорожного узла на юго-востоке, далеко за пределами досягаемости русской артиллерии, прежде чем прорвать линию фронта и двинуться в сторону Запорожья. Отсюда оперативной целью будет захват Мелитополя и перекрытие сухопутного моста из России в Крым.

Открытая равнинная местность юга и относительно хорошая сеть дорог создают благоприятные условия для мобильных операций и материально-технического снабжения. Усилия поддержки будут включать давление на Донецк и Луганск, чтобы удержать там российские войска.

Если попытка перерезать сухопутный мост России окажется удачной, можно будет разглядеть два варианта. Один из них – вернуть на запад и изолировать российские войска на Херсонщине. Или вернуть на восток и попытаться вернуть Мариуполь.

Во всяком случае, захват Мелитополя вызовет кризис среди российского политического и военного руководства, поскольку российские силы на юге и востоке будут отрезаны друг от друга. Это также поощрит дальнейшую международную поддержку Украины.

Если контрнаступление Украины начнется в июне, потенциально оно может быть завершено до конца лета, и Крымский мост останется единственным вариантом для наземного снабжения российских войск в Крыму. Однако украинские ракеты большой дальности окажутся в пределах досягаемости моста, который также будет уязвим для атак беспилотников.

В то же время, пополнение запасов российских сил в Крыму воздухом и морем станет ненадежным, поскольку порты и аэродромы теперь будут уязвимы для ударов беспилотников, ракет и реактивной артиллерии. Восстановление Украиной контроля над Северо-Крымским каналом, основным источником водоснабжения Крыма лишь усугубит логистические проблемы России.

Путин, вероятно, отреагировал бы на столь беспрецедентные неудачи, угрозами ядерного оружия и призывом к международному вмешательству в форме дипломатического давления на Киев, требуя оставить ему хотя бы часть украинской территории.

Однако бряцание ядерным оружием уже не имеет такого влияния. К тому же, Китай ясно дал понять, что ядерное оружие не должно обсуждаться. Что касается дипломатии, то если украинские войска будут продвигаться вперед, лидеры стран не будут отказываться от достигнутых успехов за столом переговоров, какое бы ни было давление извне. Можно рассчитывать на союзников и партнеров, таких как британцы, поляки, скандинавские и балтийские страны, которые нейтрализуют других несогласных и укрепят успехи Украины на полях сражений.

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