Кричите о важности IT и инноваций? Тогда почему в Украине еще нет Гарварда

Україні потрібно перетворитися в інноваційну країну. Економіка, заснована на інноваціях, зростає швидше і більш стабільна, ніж економіка побудована на природних ресурсах.

Як її створити?

Звернемося до прикладу США, де інтернет-гіганти Google і Facebook, а також високотехнологічні компанії на кшталт Microsoft, Apple і Boeing створюють десятки тисяч високооплачуваних робочих місць.

Щоб зрозуміти, чому в США так багато інноваційних компаній, давайте згадаємо, як вони виникли.

Більшість таких компаній заснували студенти провідних університетів - Stanford, Harvard, MIT. Там навчалися засновник Microsoft Білл Гейтс, Apple - Стів Джобс, Facebook - Марк Цукерберг.

Чим ці університети відрізняються від сотень інших університетів?

Кращим в світі викладацьким складом і науково-дослідними інститутами. Вони, як магніт, притягують венчурних капіталістів і відкривають студентам масу можливостей для бізнесу.

Ці університети є світовими лідерами і за кількістю стартапів, створених студентами, і за сумами залученого цими стартапами венчурного капіталу.

Що Україна може перейняти з досвіду США?

В Україні необхідно створювати науково-дослідні інститути світового класу, які залучатимуть найсвітліші розуми планети. Трансформація України у високотехнологічну економіку має розпочатися зі створення цілком нового університету – еквівалента Stanford, Harvard, MIT.

І для цього є відповідні передумови:

1. В Україні традиційно сильні природничонаукова й інженерна школи. Це підтверджує нинішній бум української IТ-галузі.

2. У науковому світі дуже сильна українська діаспора.

Серед науковців з українським корінням – директори елітних німецьких дослідницьких інститутів, що входять до Товариства ім. Макса Планка.

Українці виграють престижні наукові гранти, створюють успішні стартапи у Кремнієвій долині. Більшість з них підтримає Україну, якщо в них з'явиться реальний шанс змінити її на краще.

3. У країні вже з'являються інститути світового класу, які займаються суспільними науками.

Приклади – Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC), а також Київська школа економіки (Kyiv School of Economics).

4. В Україні та за її межами працює чимало успішних українських бізнесменів. Вони могли б надати допомогу у фінансуванні нового університету. Велика частина бюджетів Stanford, Harvard, MIT – приватні пожертвування.

Із віком українські бізнесмени усвідомлюють необхідність залишити після себе щось фундаментальне, що завжди асоціюватиметься з їхніми іменами.

На жаль, поки що в Україні не має університетів дійсно світового рівня. Згідно нового QS рейтингу, серед українських університетів, найкраща 477 позиція в ХНУ ім. Каразіна. Ще п’ять університетів увійшли в першу 1000.

Взагалі, ситуація невтішна, навіть якщо порівнювати з університетами східної Європи та країнами колишнього СРСР.

Який рецепт створення українського Гарварда?

1. Університет потрібно створювати з нуля, а не на основі існуючих університетів.

2. Університет повинен бути приватним і фінансуватися на пожертви української еліти.

3. Університет повинен бути відкритий для студентів і викладачів з усього світу.

4. До складу університету мають входити незалежні дослідницькі інститути, що відкривають студентам можливість створювати інновації і засновувати стартапи.

Першим кроком до українського Гарварду може стати невеликий науково-дослідний інститут. Нехай навіть сформований на базі одного з існуючих українських університетів, але діє як самостійна юридична особа.

Інститут повинен визначитися з кількома вузькими пріоритетними напрямками і зібрати кращих українських і світових дослідників в цих областях.

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