Что выберет крутой выпускник – украинский ВУЗ с устаревшей программой или ВУЗ за рубежом с высокими требованиями к абитуриентам?

В Украине есть талантливые ученики, опережающие систему. Они учатся настойчиво, добиваются реальных достижений в естественных и математических дисциплинах, а их подготовка часто значительно превышает уровень, который предлагают университеты.

Проблема в том, что эти сильные выпускники сталкиваются с системой, что не всегда готова дать им пространство для развития. Как результат, часть лучших украинских студентов выбирает обучение за рубежом, и это не только из-за войны.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net