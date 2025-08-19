Що обере крутий випускник – український ВНЗ із застарілою програмою або ВНЗ за кордоном з високими вимогами до абітурієнтів?

В Україні є талановиті учні, які випереджають систему. Вони вчаться наполегливо, мають реальні досягнення у природничих і математичних дисциплінах, а їх підготовка часто значно перевищує рівень, який пропонують університети.

Проблема в тому, що ці сильні випускники стикаються з системою, що не завжди готова дати їм простір для розвитку. Як результат, частина найкращих українських студентів обирає навчання за кордоном, і це не лише через війну.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net