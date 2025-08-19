Думка
Кризові сигнали в освіті: багато сильних випускників виїжджають – не лише через війну
Інна Дьоміна
PhD, засновниця і директорка ліцею «Домініон»
В Україні є талановиті учні, які випереджають систему. Вони вчаться наполегливо, мають реальні досягнення у природничих і математичних дисциплінах, а їх підготовка часто значно перевищує рівень, який пропонують університети.
Проблема в тому, що ці сильні випускники стикаються з системою, що не завжди готова дати їм простір для розвитку. Як результат, частина найкращих українських студентів обирає навчання за кордоном, і це не лише через війну.
