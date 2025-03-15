Под сокращение попала единственная в США и лучшая в мире организация, помогавшая расследовать это российское преступление

Сегодня DOGE во главе с Маском прекратил финансирование Yale Humanitarian Research Lab.

Меня не удивляет прекращение финансирования "либеральных" университетов — Колумбия потеряла 400 млн. Но под сокращение попал единственный в США и один из лучших в мире исследовательских институтов, занимающихся поиском детей, похищенных Россией.

Можно было бы списать это на недосмотр, но в тот же день Госдепартамент остановил передачу доказательств российского преступления депортации и индоктринации детей европейским коллегам, включая Европол.

Для размышлений добавлю: из известных 19 546 случаев похищений детей (хотя реальная цифра оценивается ближе к 200 тыс.) удалось вернуть лишь 1240 — и не только из депортации в Россию или Беларусь, но и из оккупированных территорий Украины в целом.

Это капля в море. Каждое возвращение — отдельная операция, история, месяцы планирования, огромные риски, долгие переговоры... Возвращение детей — ЧРЕЗВЫЧАЙНО сложная задача, а определение мест их размещения — вызов №1.

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Украинские и европейские ОСИНТ-исследователи, журналисты, аналитики и представители властей прилагали огромные усилия для выявления местонахождения детей. Но Йель обладал мощнейшими инструментами для этой работы и, вероятно, имел доступ к данным американской разведки.

А еще — платформой для повышения осведомленности о проблеме. Их вклад колоссален.

Решение Маска и Рубио меня не удивляет, но остается непонятным. Большинство американцев, включая республиканцев, поддерживают возвращение украинских детей.

Более того, из всех тем, связанных с Украиной, эта — одна из немногих, под которую можно заручиться поддержкой американских консерваторов.

Вместо того чтобы давить на Россию и требовать уступок, включая возвращение детей, США просто отдают все рычаги в переговорах.

Если вы в США, пожалуйста, напишите своему конгрессмену и попросите его/ее потребовать у Госдепартамента объяснений. Почему вместо того, чтобы усиливать позиции США в переговорах, мы лишаем финансирования единственную американскую институцию, занимающуюся поиском детей, и останавливаем передачу доказательств нашим европейским союзникам.

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