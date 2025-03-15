Під скорочення потрапила єдина в США і найкраща у світі організація, яка допомогала розслідувати цей російський злочин

Сьогодні DOGE на чолі з Маском відрізав фінансування Yale Humanitarian Research Lab.

Я не здивована припиненню фінансування "ліберальним" університетам – Коламбія втратила 400 млн. Але під скорочення потрапила єдина в США організація, і одна з найкращих у світі, дослідницьких інституцій, які займались пошуком дітей викрадених Росією.

Можна було б списати це на недогляд, але в той самий день Держдепарамент зупиняє передавання доказів про російський злочин депортації та індокринації дітей до європейських колег, зокрема Європолу.

Для роздумів хочу додати, що з відомих 19 546 випадків викрадень дітей (хоча реальна цифра оцінюється ближче до 200 тис. дітей) лише 1240 вдалося повернути не лише з депортації в Росію чи Білорусь, а в принципі з окупованих територій України.

Це крапля в морі. Кожне повернення – окрема операція, історія, місяці планування, купа ризиків, довгі переговори... Повернення дітей НАДЗВИЧАЙНО важка справа, і визначення локацій їх розміщення – виклик №1.

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Українські та європейські ОСІНТери, дослідницькі групи, журналісти та представники влади докладали багато зусиль для визначення місцезнаходження дітей. Але Єль мав надзвичайно потужні інструменти для цієї роботи і, впевнена, що доступ до даних американської розвідки.

А ще – платформу для підвищення обізнаності про цю проблему. Їхній внесок надзвичайно вагомий.

Рішення Маска і Рубіо мене не дивує, але все ще незрозуміле. Більшість американців, в тому числі республіканців, підтримують повернення українських дітей.

Щобільше, з усіх тем, пов'язаних з Україною, це ледве не єдина, під яку можна залучитися підтримкою американських консерваторів.

Замість того щоб давити на Росію і вимагати поступок від них, включно з поверненням дітей, США просто віддає всі важелі в переговорах.

Якщо ви в США, будь ласка, напишіть своєму конгресмену і попросіть у нього/неї запросити в Держдепартаменту пояснення. Чому замість того, щоб давати США важелі для переговорів, ми забираємо гроші в єдиної американської інституції, яка шукає дітей, і зупинили передавання доказів європейським союзникам.

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