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Медиаманипуляция: как нас вводят в заблуждение и почему нам больше нравятся плохие новости

Цей матеріал також доступний українською
Медиаманипуляция: как нас вводят в заблуждение и почему нам больше нравятся плохие новости

директор Национального института доказательной психотерапии, медицинский психолог
29.11.2022, 09:03

Дезинформация – оружие со страшными последствиями поражения. Украинцы в этом убедились. Но продолжают попадать в ловушку фейков и манипуляций

Мы прекрасно знакомы с термином дезинформация, знаем, что новости следует проверять и мыслить критически. У нас достаточно активно развивается культура потребления информации. Однако иногда мы тоже можем не сразу распознать фейк или усомниться в определенных утверждениях.

На самом деле, информационная манипуляция — искусство достаточно тонкое. Предлагаю с точки зрения психологии разобрать, как именно нас вводят в заблуждение, кто более склонен распространять фейки и почему плохие новости привлекают наше внимание.

Фокус на негативе как самозащита

На самом деле, какими бы оптимистами мы ни были, наша система всегда фокусируется на плохом. Это заложено в нас эволюционно — где бы мы ни находились, в первую очередь наш мозг сканирует, есть ли опасность. Тем самым он может предугадать угрозу и предотвратить ее.

С новостями так же – мы больше фокусируемся именно на плохих. К тому же негатив воспринимается ярче и запоминается.  

Здесь уместно вспомнить когнитивное предубеждение "уклон к негативу". Его феномен состоит в том, что наша нервная система склонна больше доверять именно плохим новостям.

Вместе с тем есть еще один интересный момент – чем больше мы слышим определенную информацию, тем больше ей доверяем.

Рассмотрим на примере: вы прочли фейковую новость, она привлекла ваше внимание. Позже вы увидели ее еще в одном паблике, возможно, кто-то сделал ее репост. Затем вы прочитали комментарии и т.д. Чем дальше, тем больше мы верим в него. Как минимум, у нас появляется мысль: "А может, это правда?" Эта тенденция называется эффект знакомства с объектом.

Поэтому рекомендую читать именно официальные источники и СМИ с репутацией и кредитом доверия. Так вы физически уменьшаете возможность попасть в эту ловушку.

Поиск иллюзорных пояснений

Человеку нужно находить взаимосвязь между вещами. Наша нервная система не терпит неопределенности. Когда мы не понимаем, что происходит, это вызывает высокий уровень тревоги. Самое интересное – чем дальше мы от места событий, тем больше наша потребность в информации.

Возможно, вы замечали, что люди, выехавшие за границу, склонны больше беспокоиться и несколько катастрофизировать ситуацию. Когда человек чего-то не понимает, он цепляется за любую информацию, которая может объяснить происходящее вокруг. Именно поэтому его бдительность несколько уменьшается, а уязвимость к вере в сомнительные заявления выше.

А теперь представьте: человек волнуется, ищет объяснения, которые по крайней мере создадут определенную иллюзию контроля, и здесь видит сообщения с большим количеством восклицательных знаков, эмоджи, с примечанием "срочно!" тому подобное. Такие вещи – тоже манипулятивные. Таким образом, пытаются выводить людей на эмоции. Так что воспринимайте похожие призывы и приемы скептически.

Фейк – как поиск внимания и признания

Социальные психологи Роланд Имхов и Пиа Каролайн Лемберти провели серию достаточно интересных экспериментов. Они придумывали фейк и отслеживали среди разных групп тех, кот распространяет его. Результаты исследования показали, что одна из причин распространения ложной новости — желание людей почувствовать себя особенными.

Как пример, в начале полномасштабного вторжения в соцсетях активно делились сообщением типа: "сегодня точно на нас нападут, мне сказали знакомые знакомых…". И такие сообщения пользовались спросом, распространялись, чем только создавали лишнюю панику.

Поэтому всегда ищите первоисточник: анонимные источники вряд ли правдивы, даже если о них пишут и говорят ваши близкие. Если информация действительно важна — соответствующие государственные органы обязательно сообщат.

Усталость и сложные обстоятельства, как повод для отдыха от новостей

Видимо, вы замечали, когда болеете, устали или есть определенные проблемы в жизни, вам не до проверки и анализа информации. На самом деле, эти факторы влияют на нашу внимательность и критичность.

В такие моменты лучше брать информационный перерыв, чем скролить новости и только стимулировать дополнительный стресс и тревогу. Все мы живые люди и можем быть уязвимы в определенной ситуации, и это важно понимать и быть более внимательными к себе и потребляемой информации.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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