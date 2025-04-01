Министерство обороны Украины работает над запуском Единого окна для изобретателей и рационализаторов. Этот ресурс необходим для выявления созданных военными новых технологий и их дальнейшего масштабирования — от идей до реальных изделий, доступных всем Силам обороны.

Прозрачная система легализации инноваций позволит минимизировать вероятность утраты наработок и присвоения разработок, созданных за государственный счет, а также защитить права и интересы военнослужащих, создать стимулы для их деятельности.

В 2024 году Главное управление военной юстиции провело исследование состояния охраны прав интеллектуальной собственности в системе МОУ и выяснило, что соответствующего нормативного регулирования в сфере безопасности и обороны практически не существует.

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Не определён правовой статус объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС), созданных в период военной службы. Отсутствует орган, который имеет право осуществлять права их владельца. Соответственно, не ведётся и учёт ОПИС.

Свой первый патент МОУ получило в ноябре прошлого года — на технологию детекции вражеских FPV-дронов Ветряк М, разработанную военными инженерами. До этого в собственности министерства не было зарегистрировано ни одного объекта интеллектуальной собственности. Патенты на созданные за государственные средства разработки оформлялись на должностных лиц госпредприятий, сотрудников компаний-разработчиков и т. д.

В результате перспективные наработки терялись или частные лица наживались на их коммерциализации за счёт государства. Например, за счёт продажи товаров ВСУ в обход тендерных процедур по схеме закупки у одного участника. Владелец ОПИС обладает исключительным правом разрешать и запрещать его использование, что препятствует другим производить и продавать такие товары.

Ещё одна проблема — без действенного механизма выявления и масштабирования технологии, созданные военнослужащими, в лучшем случае остаются в пределах одной части, хотя могли бы приносить пользу всем Вооружённым силам. Поэтому цель реформы изобретательской и рационализаторской работы в Минобороны — внедрение такого механизма.

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Одним из ключевых его элементов станет Единое окно для военнослужащих-изобретателей и рационализаторов. Современный веб-сервис должен стать точкой входа информации о созданных ими инновациях — технологиях, устройствах, компьютерных программах и т. д.

Это позволит аккумулировать сведения о существующих решениях в одном месте и даст импульс для их быстрого превращения из идей в объекты права интеллектуальной собственности, а затем — в реальные продукты, повышающие боеспособность Вооружённых сил.

Предполагается, что государство будет формировать заказ, а производство будет осуществляться по лицензии от правообладателя и под его контролем. Лицензию сможет получить любое предприятие, обладающее соответствующими техническими и организационными условиями. Это позволит рассредоточить производство, благодаря чему изделия будут выпускаться быстрее и в большем количестве.

В Единое окно будет поступать не только описание идеи или пилотного продукта, но и информация об опыте и практике его применения, что поможет лучше использовать его технические возможности. При этом военнослужащему не потребуется проходить сложные согласования — он сможет обратиться по собственной инициативе.

Минобороны разрабатывает Единое окно на базе интеграционной платформы VIP1 — сервиса для создания и внедрения новых технологий в Вооружённых силах, который находится в распоряжении Управления инновационной деятельности ВСУ. Он ориентирован на изделия, находящиеся на высоком уровне готовности, и производителей, которым в основном требуются ресурсы для масштабирования.

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В свою очередь, Единое окно для изобретателей и рационализаторов рассчитано на военнослужащих, идеи и технологии которых в основном находятся на начальном этапе жизненного цикла. Интеграционная платформа и Единое окно являются взаимодополняющими элементами системы инноваций в армии.

Отдельная проблема — отсутствие стимулов для военнослужащих к изобретательской и рационализаторской деятельности. Урегулирование имущественных прав между военными-изобретателями, рационализаторами и Минобороны позволит выплачивать им справедливое вознаграждение за промышленное использование их наработок и будет стимулировать поиск новых идей и решений.

Кроме того, они получат материальные ресурсы и консультационную поддержку узкоспециализированных специалистов. В Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №13111 и №13110, которые определяют порядок распределения имущественных прав на ОИС. Разрабатываются подзаконные нормативные акты о порядке и размере выплат вознаграждения военнослужащим.

В соавторстве с: Андрей Атаманчук, офицер отдела по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции МОУ

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