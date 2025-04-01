Міністерство оборони України працює над запуском Єдиного вікна для винахідників і раціоналізаторів. Цей ресурс потрібен для виявлення створених військовими нових технологій та їх подальшого масштабування від ідей до реальних виробів, доступних усім Силам оборони.

Прозора система легалізації інновацій дозволить мінімізувати ймовірність втрати напрацювань і привласнення створених за державний кошт розробок, а також захистити права й інтереси військовослужбовців, створити стимули для їх діяльності.

2024 року Головне управління військової юстиції провело дослідження стану охорони прав інтелектуальної власності в системі МОУ і з’ясувало, що відповідного нормативного регулювання у сфері безпеки й оборони практично не існує.

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Не визначений правовий статус об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), створених під час військової служби. Відсутній орган, який має право здійснювати права їхнього власника. Відтак не існує й обліку ОПІВ.

Свій перший патент МОУ отримало в листопаді торік – на технологію детекції ворожих FPV-дронів "Вітряк М", розроблену військовими інженерами. Доти у власності міністерства не було зареєстровано жодного об'єкта інтелектуальної власності. Патенти на створені за державні кошти розробки оформлювали на посадовців держпідприємств, працівників компаній-розробників тощо.

Як наслідок, перспективні напрацювання втрачали або приватні особи коштом держави наживалися на їх комерціалізації. Наприклад, через продаж товарів ЗСУ в обхід тендерних процедур за схемою закупівлі в одного учасника. Власник ОПІВ має виключне право дозволяти й забороняти його використання, що перешкоджає іншим виробляти та продавати такі товари.

Ще одна проблема – без дієвого механізму виявлення і масштабування створені військовослужбовцями технології у кращому разі залишаються в межах однієї частини, тоді як могли б приносити користь усім Збройним силам. Отже, мета реформи винахідницької та раціоналізаторської роботи в Міноборони — запровадити такий механізм.

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Одним із ключових його елементів стане Єдине вікно для військовослужбовців-винахідників і раціоналізаторів. Сучасний вебсервіс має стати точкою входу інформації про створені ними інновації — технології, пристрої, комп’ютерні програми тощо.

Це дозволить акумулювати відомості про наявні рішення в єдиному місці і дасть поштовх для їх швидкого перетворення з ідей в об’єкти права інтелектуальної власності і далі в реальні продукти, які підвищують боєздатність Збройних сил.

Передбачається, що держава формуватиме замовлення, а виробництво буде здійснюватися за ліцензією від правовласника та під його наглядом. Ліцензію зможе отримати будь-яке підприємство, що має відповідні технічні й організаційні умови. Це дозволить розосередити місця виробництва. Завдяки цьому виготовлятимемо швидше і більше.

До Єдиного вікна надходитиме не лише опис ідеї або пілотного продукту, але й інформація про досвід і практику його застосування, що допоможе краще використовувати його технічні можливості. Водночас військовослужбовцю не потрібно проходити кола погоджень – він зможе звернутися з власної ініціативи.

Міноборони розробляє Єдине вікно на базі інтеграційної платформи VIP1 – це сервіс для створення та впровадження нових технологій у Збройних силах, що є у розпорядженні Управління інноваційної діяльності ЗСУ. Він орієнтований на вироби, що є на високому рівні готовності, й виробників, які потребують здебільшого ресурсів для масштабування.

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Своєю чергою, Єдине вікно для винахідників і раціоналізаторів розраховане на військовослужбовців, ідеї й технології яких здебільшого є на початковому рівні життєвого циклу. Інтеграційна платформа та Єдине вікно є взаємодоповнювальними елементами системи інновацій у війську.

Окрема проблема — відсутність стимулів військовослужбовців до винахідницької та раціоналізаторської роботи. Врегулювання належності майнових прав між військовими винахідникам, раціоналізаторам і Міноборони дозволить виплачувати їм справедливу винагороду за промислове використання їхніх напрацювань і стимулюватиме до пошуків нових ідей та рішень.

Окрім цього, вони отримають матеріальні ресурси та консультаційну підтримку вузькоспеціалізованих фахівців. У Верховній Раді вже зареєстровані законопроєкти №13111 і №13110, які визначають порядок розподілу майнових прав на ОПІВ. Триває розробка підзаконних нормативних актів про порядок і розмір виплати винагороди військовослужбовцям.

У співавторстві з: Андрій Атаманчук, офіцер відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ

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