Мир постепенно признает РФ спонсором терроризма. Это эффективный метод, но недостаточный

Даже если любишь детективы, не разберешься. Изучение общества выявляет связи с феноменом террора в самых неожиданных местах. Но право не успевает за открытиями обществоведов, поэтому клочки правовых норм появляются тут и там: то в уголовном праве для противодействия и осуждения террористов, то в хозяйственном – для предотвращения финансирования террористической деятельности, а то в публичном международном праве для изоляции организаций, способствующих терроризму или осуществляющих его.

И так, получается, что это не единственная система, а отдельные инструменты.

Террористическая деятельность и уголовное преследование за нее

Совершение военных преступлений и преступлений против человечности армейцами и правоохранителями России часто характеризуют как "терроризм", потому что оно держит в страхе другое население, а его цель – достижение политических целей. Это соответствует диспозиции (описанию состава преступления – в статье 258 УК Украины – террористический акт). Например, такой вариации, как "применение оружия… с опасностью для жизни или здоровья… с целью… устрашения населения".

Но, по мнению некоторых специалистов по уголовному праву, террористический акт в контексте войны России в Украине является слишком "нежной" характеристикой, ведь РФ совершает на территории Украины серийную и методическую деятельность, охватываемую более широким понятием "агрессивная война", разные аспекты которой подлежат наказанию не по одной, а по ряду статей УК Украины:

– ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны),

– ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны),

– ст. 439 (Применение оружия массового поражения),

– ст. 441 (Экоцид),

– ст. 442 (Геноцид),

– ст. 444 (Преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту),

– ст. 434 (Плохое обращение с военнопленными),

– ст. 432 (Мародерство),

– ст. 433 (Насилие над населением в районе военных действий) ряд статей за коллаборационизм и т.д.

"Осуждение за терроризм создает путаницу для международных учреждений правосудия, а также дает российской стороне аргументы отрицать оккупацию и агрессию", – отметил Гюндуз Мамедов, заместитель генерального прокурора Украины в 2019-2021 гг.

Кроме того, в отличие от комплекса норм об антитеррористической деятельности (находящихся в развитии и проверке опытом), международное право лучше регулирует гуманитарные аспекты войны и имеет прецеденты урегулирования как кризисных ситуаций, так и послевоенных отношений с государством-агрессором.

26 февраля Украина обратилась в Международный суд справедливости (ООН) по обвинениям против России в нарушении конвенции от 1948 года о геноциде.

Стоит ли вопрос считать закрытым?

Борьба с финансированием терроризма, мониторинг операций с территории РФ или в пользу ее резидентов

Предотвращение терроризма и организованной преступности родило явление финансового мониторинга, полутайной разведки происхождения состояния и назначения денежных переводов (сейчас – более 400 000 гривень). Поскольку законы достаточно подробно ограничивают движение средств, это, пожалуй, самый мощный инструмент подавления терроризма и легализации уголовных доходов. Группы людей, вовлеченные в эти нелегальные отношения, вынуждены полагаться на наличные деньги и создавать, по сути, параллельную экономику.

Основным нормативным актом является Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, а исполнительным органом глобального процесса предотвращения финансирования терроризма (и отмывания средств от уголовной деятельности) является Группа разработки финансовых мер (FATF).

Межправительственный орган FATF постоянно пересматривает существующие меры по борьбе с финансовым терроризмом и обновляет свои рекомендации. Невыполнение страной методологических рекомендаций или непредоставление ею информации FATF может привести к существенному ограничению движения капитала в отношении этой экономики – фактически вернуть ее в финансовую систему без банков и финансовых учреждений. Сейчас под повышенным мониторингом находятся 23 государства во всех частях света, а два – Иран и КНДР – под активными мероприятиями.

Имея такое средство, как финансовый мониторинг, есть большой соблазн использовать его возможности против других враждебных явлений, например торговли людьми, изготовления оружия массового поражения, радикальных политических движений – этим, в частности, злоупотребляют авторитарные страны, такие, как Россия.

У Украины такой соблазн есть в отношении РФ, финансирующую деятельность, похожую на терроризм, вплоть до слияния с ним: признаки терроризма объективно являются концентратом различных аспектов агрессивной войны (например, такая форма, как "совершение взрыва, поджога, причинившие значительный имущественный вред"). Более того, Украина считает Россию нарушителем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (а также Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации) и с 2017 года ведет спор в Международном суде справедливости ООН (решения ожидают в начале 2023 года), признала террористическими организациями ДНР и ЛНР.

Между тем FATF в своем официальном заявлении признал, что действия России против Украины "противоречат основным принципам FATF", являются "грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению". Как следствие – роль и влияние РФ в FATF существенно ограничено: теперь Россия не может голосовать за какие-либо решения, занимать руководящие или совещательные роли, предоставлять экспертов или рецензентов для разработки новых мероприятий или оценки эффективности имеющихся. Это неплохо для первого шага, но очень мало, чтобы предотвратить избежание Россией санкций из-за финансовых операций с посредниками в третьих странах.

Другой способ борьбы с финансированием террористической деятельности – существенно ограничить финансовые операции с ключевыми лицами – как индивидами, так и организациями, являющимися организаторами и исполнителями террористических акций. В перечень, утвержденный Советом ЕС, входит только 13 физических лиц и 21 организация (ни одной из России и Беларуси); в перечень, утвержденный Советом Безопасности ООН – несколько сотен индивидов, и более 100 организаций, в основном, связанных с КНДР и радикальными исламистскими движениями. Небольшое количество является естественным, учитывая секретность подготовки к терактам: объективно сложно доказать вину лица, избежавшего привлечения к ответственности.

Страны Балтии одна за другой объявили Россию спонсором терроризма. Например, в постановлении Сейма Литвы говорилось, что "Российская Федерация, ..., является государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм". Но ни ЕС, ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не вносили изменений в список лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма. Хотя сейчас из стран Балтии невозможно осуществить прямые денежные переводы в пользу резидентов России, это не связано с финансовым мониторингом. Надеемся, что после решения МСС ООН участники FATF пойдут на более радикальные шаги. Это касается международно-правового положения.

В Украине факт осуществления актов терроризма российскими юридическими лицами (и Россией как государством) констатирован законами Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" от 15 апреля 2014 года и "Об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" от 24 февраля 2022 года (см. третья часть преамбулы указа от 23 февраля 2022 года №63/2022), а также констатирована заявлениями ВР Украины (см., в частности, перечень в преамбуле Закона об обеспечении прав и свобод …), постановлением КМ Украины от 9 августа 2022 №885.

Кроме собственных органов РФ, речь идет также о поддерживаемых ею террористических организациях: возможно, ЛНР, ДНР или другие. Это неоспоримый факт для органов государственной власти Украины, в том числе судебных и правоохранительных органов. Исключением, теоретически, является разве что Конституционный суд.

Несмотря на шаг законодателя, органы финансовой разведки в исполнительной ветви украинской власти ничего не изменили в правилах финансового мониторинга. Это сложно определить как субъектную, проактивную позицию Госфинмониторинга и других уполномоченных органов Украины – НКЦБФР, Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции. В перечне рискованных стран, по состоянию на сегодняшний день, присутствуют только Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика, как и в FATF. Так, в прошлом эти органы в основном обновляли перечни лиц, финансирующих терроризм, на основании решений ООН, и не рисковали получить обвинения в предвзятости. Однако сейчас этого нельзя ждать, учитывая место РФ в Совете Безопасности ООН. Да и вообще трудно представить более неотложные обстоятельства для проявления субъектности и самостоятельного признания РФ и Беларуси юридическими лицами (государствами), осуществляющими финансирование террористической деятельности – в понимании закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения".

Кроме того, возвращаясь к первому разделу об уголовном преследовании, установленный законом факт, что Россия ведет террористическую деятельность как государство, не повлек за собой нарушение уголовных производств по статье 258 УК Украины; причины такого бездействия правоохранительных и судебных органов неясны.

Государство-спонсор терроризма – эмбарго, бойкот и другие торговые санкции

В конце концов в медиа достаточно широко освещен еще один аспект – признание России государством-спонсором терроризма (ГСТ), за которое уже проголосовали США, Латвия, Европарламент. Это признание может повлечь разные последствия по национальному законодательству. Например, по законодательству США это автоматически вводит в действие несколько заранее определенных санкционных режимов:

- запрет на экспорт и продажу оружия;

- контроль (индивидуальное лицензирование) экспорта товаров двойного использования;

- запрещение экономической помощи;

- наложение финансовых и других ограничений – индивидуальное лицензирование кредитов, страхование, другие финансовые услуги, строительство.

Признание России государством-спонсором терроризма – прерогатива Государственного департамента США, а контроль соблюдения санкций осуществляет Office of Foreign Asset Control, который выдает разрешения на отдельные операции по нарушению санкционного режима. С 2014-го такие разрешения нужны и на некоторые операции с резидентами России – сначала в результате аннексии АР Крым, затем агрессии на востоке Украины, теперь полномасштабной агрессии и оккупации.

Что же изменится по сравнению с режимом уже введенных санкций?

Торговля с Россией изменится со свободной на разрешительную – по любой передаче запрещенных товаров и технологий нужно будет просить разрешение. Другие государства могут присоединиться к санкциям или нет, но торговцы из других стран будут точно оглядываться на позицию США и избегать нарушений американского законодательства.

Возмещение в гражданском и хозяйственном процессе

Признание России государством-спонсором терроризма снимает иммунитет с государственного российского имущества и открывает путь к искам в судах США. Это было бы даже большим шагом, чем закон С-19 в Канаде, где активы подсанкционных лиц, в т.ч. резидентов РФ, могут быть переданы в пользу пострадавших лиц – ведь в санкционном перечне Канады есть лишь отдельные органы РФ, например, Центробанк.

Профессора Инггрид Брунк (Вюрт), преподавателя Правовой школы Университета им. Вандербильдта, беспокоит, что закон не предусматривает права украинских граждан, предприятий или государства обращать взыскания на замороженные активы государства-спонсора терроризма, таким образом, снятие иммунитета может быть выгодно американским физическим и юридическим лицам, но не украинцам, ливийцам, сирийцам или грузинам, пострадавшим от действий государства-спонсора терроризма.

Однако адвокат Чарльз Г. Кэмп, на которого ссылается Forbes, отмечает прецедент – решение Верховного суда США по делу Опаты против Республики Судан, где суд не только поддержал компенсацию в миллиарды долларов США иностранцам за счет активов Судана, который тогда имел статус государства-спонсора терроризма, но и продлил срок для подачи исков. Речь шла о взрывах, устроенных боевиками Аль-Каиды у посольств США в Кении и Танзании, от которых погибли более 200 человек и ранены тысячи.

Что важно, "участники судебного процесса смогут получить не просто компенсацию, но и штрафные выплаты России". …такие судебные решения, которые можно будет принять против России, будут почти бесконечными по количеству и повредят способность РФ осуществлять финансовые операции за пределами России на следующие десятилетия, причиняя ей больше финансовых страданий, чем какие-либо санкции, которые сейчас вводятся, или санкции, которые будут наложены на Россию, если ее признают государством-спонсором терроризма", – отмечает Кемп, видящий поддержку ЧВК "Вагнер" и подобных организаций среди критериев, вполне подходящих под определение государства-спонсора терроризма.

С экономической точки зрения доступ к замороженным активам РФ лучше предоставить раньше, чем позже. В горячей фазе войны польза каждого доллара более существенна для поддержки Украины и восстановления резервов США как стратегического партнера страны-жертвы агрессора, чем тогда, когда ситуация стабилизирована. Поэтому признание РФ государством-спонсором терроризма является эффективным, хотя и недостаточным средством давления, даже для инструментария борьбы с терроризмом.

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