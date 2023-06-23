Мобилизироваться как никогда – сейчас задача номер один

Давно у меня не было столь противоречивых впечатлений после адвокационной поездки за границу.

На этот раз это было путешествие в Вашингтон и Нью-Йорк. Встречи с конгрессменами и сенаторами, их стаферами, Госдепартаментом, Пентагоном, общественными организациями, посольствами стран-партнеров.

После всего услышанного ощущения такое, что нам, украинцам, нужно дома иметь серьезный взрослый разговор. Внимание к Украине уменьшается, и окно возможностей закрывается. Мы еще не получили достаточное количество оружия для освобождения территорий и уже потеряли очень много людей. Мы отвлекаемся на второстепенные вещи в то время, когда враг убеждает весь мир, что пора склонять нас к переговорам и сдаче части страны. За полтора года полномасштабной войны мне впервые кажется, что внутренне мы не до конца понимаем, какое затруднительное положение нас может ожидать, если мы не мобилизуемся максимально.

Мы полностью зависим от оружия партнеров. И сейчас мы рискуем тем, что нам не будет КЕМ воевать, потому что нужное оружие мы можем либо не получить, либо получить тогда, когда закончатся человеческие силы для этого.

Мы не можем закрывать людьми те места, которые можно закрыть современными технологиями. Нам очень важно не привыкать к тому, что все будут давать оружие. Это обманчивое чувство. Для многих партнеров мы постепенно превращаемся в Сирию – бесконечный конфликт, поглотивший множество ресурсов.

Это не наша война, это европейская война. Нам главное, чтобы это поскорее закончилось, и мы могли получить свое продовольствие". "Да, вы хотите мира, но этот мир не должен быть достигнут военным путем" – это примеры того, что мы услышали от некоторых очень мощных стран Глобального Юга. Не вдаваться в эмоции, слушая подобное, очень сложно. Это как будто отрицают твое право на самозащиту.

Россияне очень сфокусированы на борьбе сейчас. И военно, и дипломатично, и экономически. Расчет – выдержать контрнаступление и ближе к осени-зиме склонять нас через партнеров к мирным переговорам.

Итак, коротко и только о том, что можно озвучивать открыто:

– Украина снова станет политической картой, которую будут разыгрывать на выборах США. Наши противники–трамписты среди республиканцев и левые среди демократов качают вопрос уменьшения поддержки Украины. Их основные аргументы: изоляционизм, самая большая угроза – Китай, а не Россия и "да у вас коррупция, вам нельзя доверять деньги". Россияне, конечно, всячески поддерживают эти тезисы информационно.

- F16 – очень дорогое удовольствие, за которое кто-то должен заплатить. Их нам дадут, но очень важно подчеркивать, чтобы дали как можно скорее. Идеально – уже в этом сентября. Среди многочисленных аргументов "против" мы услышали от республиканцев, приближенных к Трампу: "Почему мы вам должны давать F16, если Тайвань уже заплатил за них и должен получить их первый. Если завтра Китай нападет на Тайвань, им нечем будет защищаться, потому что мы все отдали Украине".

– НАТО в этом году занято присоединением Швеции и Финляндии. На саммите в Вильнюсе в июле лучше не иметь завышенных ожиданий. Нам нужно всерьез думать о гарантиях для Украины от западных союзников и как обеспечить, чтобы эти гарантии не стали Будапештским меморандумом. Как сделать так, чтобы был четкий протокол выполнения этих обязательств в случае нападения на Украину? Это может предусматривать изменение законодательства, однако добиться этого будет непросто.

– Страх ядерной войны остается. После подрыва дамбы он усилился. Аргументы, что Россия не решится, часто воспринимаются как фатализм и инфантильность.

- Нам часто говорили о вреде унижения имиджа ООН как институции украинцами. "Критикуйте отдельные миссии, отдельных представителей, но не институт, который оказывает как дипломатическую, так и гуманитарную поддержку Украине". Никто не знает как реформировать ООН и забрать право вето у нарушившей Устав ООН страны-учредительницы, но резолюции – это важный индикатор поддержки Украины.

– Все хотят быстрых молниеносных историй успеха. Контрнаступление требует терпения. Некоторые решили, что он не оправдывает ожиданий. И это может быть еще одним аргументом, что пора садиться и договариваться. Это мы понимаем, что Россия только хочет очередного Минска, чтобы успокоить партнеров, снять санкции, уменьшить поддержку Украины и продолжать убивать нас, но другие так это не видят.

– Среди стран Глобального Юга часто звучит тезис, что Украина забирает все ресурсы на свой конфликт, в то время как в мире есть другие. Не стоит так фокусироваться на Украине – говорят они. Понятно, что это мнение подогревается российской пропагандой.

- Украинцам нужно научиться быть благодарными. Мы не раз услышали о том, что украинцы – как от государства, так и от гражданского общества – приезжают и с претенциозным видом требуют нового вооружения. Истерики и ультиматумы не работают. Тезисы о том, что "мы там умираем за вас", уже тоже не воспринимаются.

- Фоточки из ночных клубов и курортов сильно не помогают объяснить нашим партнерам, что нам очень нужно их оружие, за которое должны заплатить их налогоплательщики. Это все видно и это многих возмущает.

– Российские либералы бодрствуют. Сражаются они в основном за образ хороших русских и санкции против российских олигархов. С положительного – они все разруганы друг с другом и единение или компромисс – даже не на горизонте.

Еще недавно мы сравнивали западных партнеров с героями фильма "Don't look up". Мол, мир катится в бездну, а они не понимают уровень угрозы, которую представляет Россия. Так вот сейчас мне впервые кажется, что мы сами превратились в этих людей: мы часто сосредоточены на внутренних склоках, не понимая, что картинка вокруг нас меняется очень быстро.

Если мы уже не мобилизуем все силы на уничтожение врага, через год-полтора нам будет труднее это сделать. Мы являлись супергероем с начала полномасштабной агрессии. Когда битва затягивается и супергерой не показывает поразительных подвигов, зритель переключается. Это очень циничная правда, которую нужно принять и заставить себя сосредоточиться исключительно на борьбе. Да, мы будем убивать врага вне зависимости от того, кто что говорит и думает, но лучше делать это с оружием и минимальными человеческими потерями.

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