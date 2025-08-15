Пока мы отказываемся от ставки карьерного консультанта, Польша получает нашего будущего инженера

"Андрей уже не вернется", – признается мама девятиклассника из Киевской области. В Польше он получает современное образование: курсы Python, разговорный английский, поддержку. А здесь? Здесь "все закрыто".

Это не выдуманная история. Это реальность, в которой украинские подростки не видят пути – поэтому уходят. И не всегда возвращаются. Потому что государство пока не предложило им будущего.

В чем корень проблемы?

Профориентация в Украине в основном формальна. По данным исследования Минобразования, вовлеченность профессиональных карьерных консультантов – всего 0,4%. В основном эти функции выполняют классные руководители или заместители директоров.

Между тем 74% подростков заявляют, что им не хватает помощи в выборе профессии (U-Report). И только 19% говорят, что получили такую поддержку в школе (USAID, 2024). 30% учеников не имеют базовой информации об образовательных возможностях, а уязвимыми остаются ВПЛ и сельская молодежь.

Данные всеукраинского исследования "Индекс будущего" Фонда Елены Зеленской подтверждают этот разрыв: значительная часть украинских подростков не может назвать желаемую будущую профессию, а на их образовательные и карьерные ориентиры существенно влияют война, отсутствие доступа к качественным внеурочным программам и ограниченное информирование о современных профессиях.

Несмотря на это, 82% опрошенных сохраняют оптимистичное видение своего будущего, но нуждаются в поддержке, чтобы реализовать эти ожидания в Украине, а не за ее пределами.

Это не только про демографию. Это – про потерю человеческого капитала. И если ничего не менять, это будет не волна, а цунами.

Что можем изменить?

Решение не в том, чтобы всем поступать в вузы. Сегодня профтехи могут стать основой восстановления страны – местом, где рождаются реальные профессии: от электромонтеров до техников дронов.

Но для этого нужно обновить содержание. 82% преподавателей считают действующие программы неэффективными, а часть востребованных профессий вообще отсутствует в перечне специальностей.

Еще одно узкое место – английский язык. По нашему опросу (GoGlobal, FCA, 2025), 82,6% учеников имеют уровень Pre-A1 или A1, тогда как 69% работодателей считают английский критически важным, а 81% компаний используют англоязычное оборудование. Эти два мира не пересекаются.

Один из примеров решений – программа "Карьерный GPS", которая объединяет лагеря, менторство, тестирование, индивидуальные образовательные траектории и проектную работу. Профориентация – это не отдельный урок. Это экосистема выбора. И она должна стать нормой, а не исключением.

Что нужно менять системно?

Сегодня профориентация – это поле, где каждый играет сам за себя. Минобразования занимается школами, Минмолодежи – мероприятиями, Минэкономики – рынком труда. Но подросток не делится на "образовательную" и "молодежную" части. Он – один человек с кучей вопросов и с потребностью в ответе.

И нам нужно немедленно:

принять единую межведомственную стратегию молодежной занятости;

создать региональные хабы на базе профтехов и школ с менторством, английским языком и проектным обучением;

инвестировать в карьерное консультирование как услугу, а не как "функцию классного руководителя".

Пока мы отказываемся от ставки карьерного консультанта, Польша получает нашего будущего инженера.

Пока мы откладываем финансирование профтехов, бизнес импортирует кадры из-за границы.

Пока мы молчим – молодежь говорит: "Здесь мне ничего не светит".

Поэтому у нас есть только два варианта. Либо мы создаем маршруты. Либо теряем поколение.

