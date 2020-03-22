МОЗ хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с COVID-19. Это плохая инициатива

Звертаюся до управлінців, які на тому чи іншому рівні приймають рішення щодо боротьби з коронавірусом: до чиновників, депутатів, менеджерів закладів охорони здоров'я. Найкраще, що ви можете зробити зараз для медперсоналу, - це захистити його.

Найкращий спосіб для управлінців зберегти і підтримати медперсонал - це не поставити рамочку в Facebook, і навіть не закупівля засобів індивідуального захисту, хоча це архіважливо.

Найкращий спосіб підтримати і зберегти медичний персонал - це навчити його. Вчити елементарному, вчити найнеобхіднішому. Людей в лікарнях рятуватиме не обладнання і не маска, а підготовлені професіонали, які знають, як користуватись обладнанням, і як дотримуватися правил інфекційного контролю. Не в теорії. Не "кожен по-своєму". Медичний персонал захистить не маска і халат, а вміння правильно користуватися повним комплектом засобів індивідуального захисту - їх одягання, знімання і утилізація.

Керівники медичних закладів! Організовуйте навчання свого персоналу. Відпрацьовуйте навички, відпрацьовуйте маршрут пацієнтів і маршрут персоналу. Продумайте все до дрібниць і тренуйте своїх працівників. В мережі є достатньо онлайн курсів, та матеріалів, які допоможуть у навчанні персоналу.