Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.03.2020, 21:48

МОЗ хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с COVID-19. Это плохая инициатива

МОЗ хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с COVID-19. Это плохая инициатива
экс-замминистра здравоохранения

Надо учить и готовить психологически тот медицинский персонал, который есть, а не сгонять неподготовленных студентов и интернов "волонтерить" (укр.)

Звертаюся до управлінців, які на тому чи іншому рівні приймають рішення щодо боротьби з коронавірусом: до чиновників, депутатів, менеджерів закладів охорони здоров'я. Найкраще, що ви можете зробити зараз для медперсоналу, - це захистити його.

Найкращий спосіб для управлінців зберегти і підтримати медперсонал - це не поставити рамочку в Facebook, і навіть не закупівля засобів індивідуального захисту, хоча це архіважливо.

Найкращий спосіб підтримати і зберегти медичний персонал - це навчити його. Вчити елементарному, вчити найнеобхіднішому. Людей в лікарнях рятуватиме не обладнання і не маска, а підготовлені професіонали, які знають, як користуватись обладнанням, і як дотримуватися правил інфекційного контролю. Не в теорії. Не "кожен по-своєму". Медичний персонал захистить не маска і халат, а вміння правильно користуватися повним комплектом засобів індивідуального захисту - їх одягання, знімання і утилізація.

Керівники медичних закладів! Організовуйте навчання свого персоналу. Відпрацьовуйте навички, відпрацьовуйте маршрут пацієнтів і маршрут персоналу. Продумайте все до дрібниць і тренуйте своїх працівників. В мережі є достатньо онлайн курсів, та матеріалів, які допоможуть у навчанні персоналу.

Мені страшно уявити, що буде, якщо реалізувати рішення про "волонтерське" залучення студентів до роботи з інфікованими. Без належної організації підготовки персоналу і забезпечення всіма необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)- це наражатиме студентів та інтернів на надзвичайно велику небезпеку.

Хто відповідатиме, якщо студенти, що не пройшли спеціальне навчання, інфікуються через свою необережність, чи необережність колег у лікарні? Коли Міністерство охорони здоров'я у 2017-2019 роках впроваджувало закордонний досвід та жорсткі вимоги до підготовки та тестування студентів, ми мали хвилю збурення і співчуття щодо надмірного навантаження на дітей, всі їх жаліли та критикували політику реалізації стратегії медичної освіти за "руйнування мрій" під час обговорення нової системи інтернатури. Ну що ж, дитинство закінчилося і сьогодні мало кого цікавить рівень підготовки та навантаження на тих, кого завтра направлять як "підкріплення" лікарям.

Найкраще, що зараз можуть робити медичні університети: готувати і проводити онлайн курси, спеціальні тренінги для лікарів, середнього та молодшого медперсоналу. Перекладайте іноземні джерела та поширюйте достовірну інформацію про досвід іноземних колег щодо лікування українською мовою, підготуйте курси з терапії та ведення пацієнтів з COVID-19 для фахівців вузьких спеціальностей.

"І більше немає хірургів, урологів, ортопедів, ми лише лікарі, які раптом стають частиною єдиної команди, щоб зіткнутися з цим цунамі, яке нас накрило", - це нова реальність Італії, яку описує лікар з Бергамо. Треба вчити, треба готувати психологічно та забезпечувати ЗІЗ той медичний персонал, який маємо, а не зганяти непідготовлених студентів та інтернів "волонтерити" до непідготовлених лікарів.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: карантин, коронавирус, борьба с коронавирусом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Коронавирус: как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь. 20 историй
Люди Коронавирус: как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь. 20 историй
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 