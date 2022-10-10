Мы не братские народы. Перестаньте побуждать украинцев к дружбе с россиянами

Многих жителей бывших российских колоний раздражает, что даже после освобождения от России нас продолжают помещать в одну с ней корзину. Ну или сама Россия очень хочет продолжать держать нас в одной корзине с собой.

И даже с Нобелевской премией мира 2022 года так получилось: бывшую колонию Украину и современную де-факто колонию Беларусь засунули в одну премию со страной-колонизатором.

Поймите меня правильно, считаю правозащитный центр Мемориал (Россия) выдающейся организацией. Но присуждать премию украинцам, и при этом делить ее с пусть даже и хорошими, но россиянами — это абсолютно неуместно в 2022 году. Россияне, итак, вечно все внимание себе забирают, могут и подождать с премией, понимаете?

Еще одна вещь, которую не могут понять люди извне этой войны: украинцы уже не заинтересованы в нарративе "мы должны жить с русскими в мире" и уж тем более ни украинцы, ни все остальные антиколониальные активисты в Центральной Азии или на Кавказе не хотят никаких союзов с россиянами и общих премий.

Единственное, в чем Украина сейчас заинтересована — это прогнать всех российских солдат со своей территории, восстановить над ней контроль, восстановиться после всей этой безумной боли и добиться того, чтобы Россия больше не имела ресурсов нападать как на Украину, так и на кого-либо еще. (Желательно расколовшись.)

Все, реально, больше ничего от России Украине неинтересно.

Всякая там дружба, сотрудничество и прочее будут интересны только после поражения России, деколонизации России, покаяния России и так далее.

И даже после этого нас будет все равно раздражать, если европейцы или американцы будут пихать нас с россиянами в одну категорию.

Дайте нам отдохнуть от россиян где-то лет 100 еще хотя бы, умоляю!

Александра Матвийчук, Александра Романцова и вся команда Центра гражданских свобод – поздравляю вас с Нобелевской премией мира. Вы заслужили ее как немногие еще во всем мире, ваша борьба вдохновляет, ваша смелость делает всех нас смелее.

Справка. 7 октября Норвежский Нобелевский комитет решил присудить премию мира-2022 года правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации Мемориал и украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод.

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