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В конце концов, проиграет тот, чья элита сильнее деградировала. Как не допустить этого нам

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В конце концов, проиграет тот, чья элита сильнее деградировала. Как не допустить этого нам

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
25.07.2023, 10:34

Это война на истощение не только вооруженных сил

Российские элиты сильнее наших элит: качественный отбор, глубокая многолетняя подготовка. Наконец, извлечение лучшего человеческого капитала из колоний, в том числе из нас.

Но есть три "но".

Во-первых, у нас сильное общество с горизонтальными сетевыми связями. И ему удается иногда забрасывать на элитные этажи отдельных своих представителей (откуда их традиционные элиты пытаются выбросить, например посадить). А российское общество атомизировано, ни на что не способно.

Во-вторых, наши союзники вкладывались много лет в структуры гражданского общества разными образовательными проектами, и эти вложения несколько уменьшают эффект постколониальной деградации.

В третьих, наши враги избрали путь сознательной быстрой деградации для увеличения управляемости институтов и общества в агрессивной войне. Это приводит к ускоренному негативному отбору, понемногу профессиональные россияне начинают заканчиваться.

Вывод простой. Нам нужно строить наши институты и кооптировать туда лучший человеческий капитал из общественных сетей – по принципу компетентности, а не лояльности, потому что иначе проиграем войну.

Это война на истощение, и не только вооруженных сил, запасов снарядов, финансовых систем, общественной стойкости, энергетических систем и т.д., но и элит. Чьи элиты сильнее деградируют, тот проиграл. Ибо в момент, когда деградация пересекает красную черту, принимаются управленческие решения, после которых система дальше не живет.

 

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война с россией
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